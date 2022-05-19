РФ може провести військовий трибунал для захисників "Азовсталі", які вийшли, — The NYT

За даними видання, Кремль затаврує українських військовослужбовців як "воєнних злочинців" та оголосить про "очищення України від нацистів"

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Росія планує використати захисників "Азовсталі", які залишили територію заводу для евакуації, у пропагандистській операції. Про це пише американське видання The New York Times.

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Журналісти припускають, що українських військовослужбовців з "Азовсталі" Росія затаврує як "терористів" та "воєнних злочинців".

Керівництво України розцінює вихід своїх бійців як вимушену евакуацію із зони бойових дій. Проте, як зазначає The NYT, від Москви заяв про можливий обмін не надходило, тому Кремль може використати захисників Маріуполя у пропагандистській операції.

Журналісти припускають, що Кремль проведе для українських військовослужбовців з "Азовсталі" спеціальний трибунал, після чого оголосять про "очищення України від нацистів". Таку пропагандистську операцію Москва планує організувати після того, як у Києві розпочався відкритий суд над 21-річним солдатом ЗС РФ Вадимом Шишимаріним, котрий визнав провину в убивстві 62-річного мирного жителя у Сумській області.

"Тепер росіяни можуть порушити справи проти українських військовополонених. Це показує, що звірячі злочини, скоєні російськими військами, і прагнення України переслідувати їх у судовому порядку, перебувають зараз у центрі уваги", — підкреслив прокурор із воєнних злочинів Алекс Вайтінг.

Нагадаємо, 18 травня Міноборони РФ повідомило про вихід із території "Азовсталі" майже 1 000 українських військовослужбовців. Відомство країни-агресора спростовувало інформацію про евакуацію захисників Маріуполя та стверджувало, що бійці склали зброю і здалися в полон російської армії.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков також стверджував, що вихід захисників "Азовсталі" є полоненням, а не евакуацією на мирну територію.

Також Фокус у своєму матеріалі детально пояснював, кого запросить Росія в обмін на захисників "Азовсталі".