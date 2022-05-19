РФ может провести военный трибунал для вышедших защитников "Азовстали", — The NYT

По данным издания, Кремль заклеймит украинских военнослужащих в качестве "военных преступников" и объявит об "очищении Украины от нацистов"

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Россия планирует использовать защитников "Азовстали", которые покинули территорию завода для эвакуации, в пропагандистской операции. Об этом пишет американское издание The New York Times.

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Журналисты предполагают, что украинских военнослужащих из "Азовстали" Россия заклеймит в качестве "террористов" и "военных преступников".

Руководство Украины расценивает выход своих бойцов как вынужденную эвакуацию из зоны боевых действий. Однако, как отмечает The NYT, от Москвы заявлений о возможном обмене не поступало, поэтому Кремль может использовать защитников Мариуполя в пропагандистской операции.

Журналисты предполагают, что Кремль проведет для украинских военнослужащих из "Азовстали" специальный трибунал, после чего объявят об "очищении Украины от нацистов". Такую пропагандистскую операцию Москва планирует организовать после того, как в Киеве начался открытый суд над 21-летним солдатом ВС РФ Вадимом Шишимариным, который признал вину в убийстве 62-летнего мирного жителя в Сумской области.

"Теперь россияне могут возбудить дела против украинских военнопленных. Это показывает, что зверские преступления, совершаемые российскими войсками, и стремление Украины преследовать их в судебном порядке, находятся сейчас в центре внимания", — подчеркнул прокурор по военным преступлениям Алекс Уайтинг.

Напомним, 18 мая Минобороны РФ сообщило о выходе с территории "Азовстали" почти 1000 украинских военнослужащих. Ведомство страны-агрессора опровергало информацию об эвакуации защитников Мариуполя и утверждало, что бойцы сложили оружие и сдались в плен российской армии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также утверждал, что выход защитников "Азовстали" является пленением, а не эвакуацией на мирную территорию.

Также Фокус в своем материале детально объяснял, кого запросит Россия в обмен на защитников "Азовстали".