Суд над військовими РФ: прокурори вимагають засудити обвинувачених до 12 років, — Грати

Олександра Бобикіна й Олександра Іванова, яких судять у Полтавській області, звинувачують в обстрілі Харківської області з установки залпового вогню "Град" і руйнування житлових будинків, інфраструктури та ліцею. Вирок оголосять 31 травня.

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Держобвинувачення запросило по 12 років ув'язнення для російських військових-контрактників Олександра Бобикіна й Олександра Іванова, які обвинувачуються у порушенні законів і звичаїв війни за статтею 437 частини 1 Кримінального кодексу України. Про це пише видання "Грати".

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За даними слідства, у перший день повномасштабного вторгнення водій-зарядник Бобикін і навідник Іванов обстріляли Козачу Лопань та Ветеринарне у Харківській області з установки залпового вогню "Град" спочатку з російської, а потім і з української території. Унаслідок обстрілів було зруйновано житлові будинки, цивільну інфраструктуру та ветеринарний ліцей.

Як розповідають журналісти, того ж дня українські військові розбили російську військову колону, де перебували й обвинувачені. 25 лютого Іванов здався у полон. Бобикіна поранили, майже десять днів він переховувався у дитячому лікувально-оздоровчому комплексі "Сонячний" на околиці Харкова, а потім у порожній квартирі. Його помітили українські військові, які патрулювали околиці.

Підозра обвинуваченим була вручена 6 квітня, а запобіжний захід продовжували 5 травня. Військових відправили до колонії у Дніпрі. На засіданні 17 травня вони не висловлювали заперечень щодо продовження запобіжного заходу, але просили залишити їх у Дніпровській колонії, однак їх перевели до Полтавської установи виконання покарань №23.

Обидва обвинувачені повністю визнали провину, проте заявили, що не знали, куди стріляли.

Адвокати Іванова та Бобикіна просять для своїх підзахисних по 8 років позбавлення волі, посилаючись на каяття обвинувачених і на те, що вони діяли під тиском свого керівництва.

Процес над полоненими росіянами відбувається у Котелівському райсуді Полтавської області. Вирок мають оголосити 31 травня.

Як раніше інформувала Харківська обласна прокуратура, особи командирів, які віддавали накази про обстріл Бобикіну й Іванову, ще встановлюються.

Нагадаємо, військовослужбовця РФ Вадима Шишимаріна засуджено до довічного за вбивство жителя Сумської області Олександра Шеліпова. Росіянин, виконуючи наказ свого товариша по службі, вистрілив у голову 62-річного чоловіка, той помер на місці.

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