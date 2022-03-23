Военный РФ насиловал женщину и убил ее мужа: Офис генпрокурора сообщил о подозрении

Оккупант и его сослуживец подозреваются в неоднократном изнасиловании женщины и убийстве мужчины. Российские враги также угрожали оружием ребенку пострадавших.

В Украине вручили первое подозрение военнослужащему РФ за изнасилование женщины в Киевской области. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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В прокуратуру поступает информация о половых преступлениях российских военных на оккупированных территориях и в "горячих точках". По словам генпрокурора Украины, в одном из сел Броварского района Киевской области российский оккупант ворвался в дом и застрелил хозяина. Пьяный военный РФ совместно со своим сослуживцем неоднократно насиловал жену убитого, угрожая ей и ребенку оружием.

Ирина Венедиктова сообщила, что российскому оккупанту вручили уведомление о подозрении в нарушении законов войны. Он уже объявлен в розыск, в суд подан официальный запрос о задержании.

Ранее стало известно, что в России начали мобилизацию должников по кредитам и алиментам. Очередные новые формы скрытой мобилизации связаны с нехваткой боевого резерва в рядах ВС РФ.

22 марта Вооруженные силы Украины взяли "в котел" российских оккупантов. Армия противника в Киевской области истощена, и способна лишь на кратковременные перестрелки.