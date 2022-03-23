Військовий РФ ґвалтував жінку й убив її чоловіка: Офіс генпрокурора повідомив про підозру

Окупант і його товариш по службі підозрюються в неодноразовому зґвалтуванні жінки й убивстві чоловіка. Російські вороги також загрожували зброєю дитині.

В Україні вручили першу підозру військовослужбовцю РФ за зґвалтування жінки в Київській області. Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

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До прокуратури надходить інформація про статеві злочини російських військових на окупованих територіях і в "гарячих точках". За словами генпрокурорки України, в одному із сіл Броварського району Київської області російський окупант увірвався в будинок і застрелив господаря. П'яний військовий РФ разом зі своїм товаришем по службі неодноразово ґвалтував дружину вбитого, погрожуючи їй і дитині зброєю.

Ірина Венедіктова повідомила, що російському окупанту вручили повідомлення про підозру щодо порушення законів війни. Його вже оголошено в розшук, до суду подано офіційний запит про затримання.

Раніше стало відомо, що в Росії розпочали мобілізацію боржників за кредитами й аліментами. Чергові нові форми прихованої мобілізації пов'язані з нестачею бойового резерву в лавах ЗС РФ.

22 березня Збройні сили України взяли "у котел" російських окупантів. Армія противника на Київщині виснажена, і здатна лише на короткочасні перестрілки.