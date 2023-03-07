Відповідальні за зґвалтування в Україні: російські офіцери потрапили під санкції ЄС

За словами журналістів, Євросоюз вніс до чорного списку офіцерів ЗС РФ Миколу Кузнєцова та Раміля Ібатулліна, чиї підрозділи причетні до сексуального насильства в Україні у перші місяці повномасштабної війни.

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У вівторок, 7 березня, Європейський Союз запровадив санкції щодо двох командирів Збройних сил Російської Федерації, які причетні до актів сексуального насильства на території України. Йдеться про Миколу Кузнєцова та Раміла Ібатулліна, пише Reuters.

За даними журналістів, Микола Кузнєцов брав участь у повномасштабному вторгненні Росії до України, а бійці з його підрозділу "систематично брали участь в актах сексуального насильства та зґвалтувань в Україні у березні/квітні 2022 року".

Раміль Ібатуллін також очолював підрозділ ЗС РФ, причетний до "сексуального та гендерного насильства щодо мирного населення України".

Зазначається, що запровадження таких обмежень є першим випадком застосування повноважень ЄС, затверджених у 2020 році з метою притягнення до відповідальності осіб, які порушили права людини.

До сакційного списку також занесені двоє московських співробітників поліції, двоє учасників організації "Талібан", деякі особи в М'янмі та Південному Судані, а також іранська жіноча в'язниця Гарчак.

Повний список тих, кого внесено до чорного списку ЄС у зв'язку зі вчиненням сексуального насильства та іншими порушеннями людських прав, буде опубліковано в Офіційному журналі Європейського союзу до 8 березня.

"Вводячи ці санкції, ми надсилаємо злочинцям чіткий сигнал про те, що їхні злочини не зійдуть їм із рук. Ці жахливі, нелюдські дії мають наслідки. Це також сигнал жертвам: ЄС підтримає вас, де б ви не знаходилися", — сказав глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра.

У межах запроваджених санкцій усі активи підозрюваних у ЄС буде заморожено. Крім того, підсанкційні особи більше не зможуть потрапити на територію Євросоюзу і скористатися послугами європейських компаній.

Сексуальне насильство ЗС РФ в Україні

За словами першої леді України Олени Зеленської, за час повномасштабної війни російські окупанти зґвалтували щонайменше 171 громадянина України, з яких 13 дітей та 39 чоловіків.

Олена Зеленська згадала про випадок у Херсонській області, коли військовослужбовець РФ неодноразово ґвалтував 62-річну жінку, погрожуючи їй зброєю, розповіла про дві родини з Київської області, які пережили сексуальне насильство з боку окупантів, а також про жінку зі Світлогірська, яку зґвалтували троє .

Перша леді зазначила, що всім жертвам надається психологічна допомога.

За даними заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко від 27 жовтня 2022 року, найбільше сексуальних злочинів під час окупації українських регіонів з боку солдатів ЗС РФ було зафіксовано у Київській області.

Першу справу про зґвалтування російським військовим громадянина України було передано до суду 30 травня минулого року. Йшлося про військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новогородської дивізії РФ Михайла Романова, який убив чоловіка в Київській області і зґвалтував його дружину, поки їхній 4-річний син плакав поряд.

У вересні 2022 року в ООН оприлюднили факти військових злочинів росіян в Україні, підтвердивши випадки страт без суду, побиття, тортур, сексуального насильства, принижень та нелюдського поводження з військовополоненими. Комісія 10 днів розслідувала військові злочини окупантів у 27 населених пунктах Київської, Чернігівської, Харківської та Сумської областей, опитавши при цьому понад 150 жертв та свідків.