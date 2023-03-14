Україна звинувачує двох снайперів РФ у зґвалтуванні чотирирічної дівчинки та її матері, — ЗМІ

Один із військовослужбовців, підозрюваних у скоєнні сексуального злочину, загинув на фронті, а другий повернувся на територію країни-агресора. Його родич стверджує, що він також помер.

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Україна звинувачує двох російських снайперів Самарського гарнізону в сексуальному насильстві над чотирирічною дівчинкою та груповому зґвалтуванні її матері. Про це у вівторок, 14 березня, пише інформаційне агентство Reuters із посиланням на матеріали української прокуратури.

Як зазначається, російські військові на Київщині, будучи в стані алкогольного сп'яніння, увірвалися до будинку, де проживала молода сім'я. Статевий злочин вчинявся на очах у батька дитини, якого окупанти спершу жорстоко побили металевим горщиком, змусили стати на коліна і тримали під дулом пістолета. Один із військових, які чинили насильство щодо дівчинки, заявив, що збирається "зробити з неї жінку".

Після нападу на сім'ю снайпери увійшли в сусідній будинок літньої пари. Як вважають прокурори, військові побили їх, а також зґвалтували 41-річну вагітну жінку і 17-річну дівчину.

Як стверджується у статті, ці злочини скоїли 28-річний Євген Чорнокнижний і 32-річний другий російський солдат, чиє ім'я не називається. Разом із ще чотирма військовослужбовцями ЗС РФ вони є фігурантами одного з наймасштабніших розслідувань сексуального насильства з початку повномасштабної війни в Україні.

"Інциденти, до яких цю групу вважають причетною, входять до серії сексуальних злочинів, які російські солдати 15-ї окремої мотострілецької бригади скоїли в Броварському районі Київської області в березні минулого року", — повідомляє агентство.

Стверджується, що більшість злочинів сталося 13 березня.

"В іншому місці, де проживало декілька сімей, солдати загнали всіх на кухню і зґвалтували групою 15-річну дівчину та її матір", — також ідеться в статті.

Усі згадані жертви загарбників вижили, їм було надано психологічну та медичну допомогу.

Однак паралельно з цим розслідуються справи щодо вбивств цивільних, які сталися в той самий період.

Журналісти повідомляють, що підозрюваний 32-річний військовий загинув на війні, а Євген Чорнокнижний повернувся додому, в Росію. Агентство зв'язалося з його братом, але той заявив, що той також помер.

Міністерство оборони РФ не відповіло на запит журналістів про коментар щодо цього факту.

Нагадаємо, 7 березня Reuters також розповіло про те, що Європейський Союз запровадив санкції щодо двох командирів ЗС РФ, причетних до актів сексуального насильства на території України. Йдеться про Миколу Кузнєцова та Раміла Ібатулліна.