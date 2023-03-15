"Не угрожал России": в ВСУ рассказали, что делал беспилотник США Reaper над Черным морем

По словам спикера ПС Игната, перед атакой, которую совершил российский истребитель, разведывательный на американский БПЛА MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве мониторил воздушную ситуацию.

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Разведывательный аппарат США MQ-9 Reaper находился в воздухе над акваторией Черного моря, проводил мониторинг линии разграничения. Угрозы для российских военных самолетов не было. Об этом 15 марта заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире "Радио Свободы".

Спикер отметил, что американский беспилотник не нарушал международных норм в отношении полетов. Он с удивлением отреагировал на информацию о якобы каких-либо угрозах для ВКС РФ.

"Какая там угроза, от такого одного БПЛА? Комментировать здесь даже нечего", — сказал спикер.

Игнат добавил, что беспилотные летательные аппараты регулярно следили за ситуацией на линии разграничения до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Эта информация всем известна, поэтому никаких дискуссий не было относительно угроз со стороны БПЛА. В настоящее время беспилотники НАТО в Европе и дальше проводят мониторинг и выполняют задачи, в том числе и следят за боевыми действиями на территории Украины.

Беспилотники MQ-9 Reaper в Черноморском бассейне выполняют свои миссии ежедневно. БПЛА также фиксировали соблюдение режима тишины, поэтому никаких предпосылок для атаки у российских пилотов не существовало.

Напомним, авария беспилотника MQ-9 Reaper произошла 14 марта в Черном море. Российские пилоты Су-27 сбросил перед ним топливо. После этого американцам пришлось сбить БПЛА. В заявлении командования США действия России назвали безрассудными и непрофессиональными. Имел ли какое-либо вооружение беспилотник, американские представители не объявляли.

Впоследствии СМИ смоделировали ущерб БПЛА над Черным морем. Эксперты предполагают, что именно из-за сброса авиатоплива беспилотник США потерпел аварию. Российский самолет, вероятно, получил во время инцидента повреждение, но впоследствии приземлился.