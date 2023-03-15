"Не загрожував Росії": у ЗСУ розповіли, що робив безпілотник США Reaper над Чорним морем

За словами спікера ПС Ігната, перед збиттям російським винищувачем розвідувальний американський БПЛА MQ-9 Reaper в міжнародному повітряному просторі моніторив повітряну ситуацію.

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Розвідувальний апарат США MQ-9 Reaper перебував у повітрі над акваторією Чорного моря, проводив моніторинг лінії розмежування. Загрози для російських військових літаків не було. Про це 15 березня заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в етері "Радіо Свободи".

Речник зазначив, що американський безпілотник не порушував міжнародних норм щодо польотів. Він з подивом відреагував на інформацію стосовно нібито якихось загроз для ВКС РФ.

"Яка ж там загроза, від такого одного БПЛА? Коментувати тут навіть немає що", – сказав речник.

Ігнат додав, що безпілотні літальні апарати регулярно стежили за ситуацією на лінії розмежування до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Ця інформація для усіх відома, тому ніяких дискусій не було щодо загроз з боку БПЛА. Наразі безпілотники НАТО у Європі й надалі проводять моніторинг та виконують завдання, зокрема й стежать за бойовими діями на території України.

Безпілотники MQ-9 Reaper в Чорноморському басейні щодня виконують свої місії. БПЛА також фіксували дотримання режиму тиші, тому ніяких передумов для його атаки у російських пілотів не існувало.

Нагадаємо, аварія безпілотника MQ-9 Reaper відбулася 14 березня у Чорному морі. Російські пілоти Су-27 скинув перед ним паливо. Після цього американцям довелося збити БПЛА. У заяві командування США дії Росії назвали безрозсудними та непрофесійними. Чи мав будь-яке озброєння безпілотник, американські представники не оголошували.

Згодом ЗМІ змоделювали збиття БПЛА над Чорним морем. Експерти припускають, що саме через скидання авіапального безпілотник США зазнав аварії. Російський літак, ймовірно, отримав під час інциденту пошкодження, але згодом приземлився.