"Я — русский": школьников на концерте в Казани заставили вскидывать правые руки вверх (видео)

Сотрудница школы, по словам журналистов, заставила детей выполнить жест, похожий на нацистское приветствие, чтобы "послать толчок в НАТО".

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Учеников одной из школ Казани во время празднование 23 февраля заставляли петь "патриотические" песни о войне и вскидывать руку вверх в жесте, напоминающем нацистское приветствие. Об этом пишет DOXA.

На концерте одна из сотрудниц школы заставила детей вскидывать правую руку под песню исполнителя Шаман "Я — русский".

"Смысл в том, что он гражданин Российской Федерации, коими вы все являетесь, я надеюсь", — сказал учительница.

Она начала требовать от учеников вскинуть сжатую в кулак правую руку вверх.

"Толчок должен быть в небо, в НАТО", — объясняла она детям.

А, когда ученики проигнорировали это требование, педагог перешла на личности и начала ущемлять детей по национальному признаку.

"Ну что вы все вообще, не русские, что ли? Ну я понимаю, что кто-то не русский, но граждане или нет? Нет?! Срочно эмигрировать", — сказала педагог.

Похожие мероприятия прошли и в Новосибирске. Мама одной из шестиклассниц рассказала, как на праздничный концерт 23 февраля весь заставили разучить военные песни.

"На мероприятие согнали, естественно, всю школу. От каждого класса требовалось подготовить выступление. Песни, пляски, сценки. Некоторые классы в желании отличиться и получить очередную галочку "лучший класс" нарядились в военную форму. Все песни — абсолютное клише. О том, что война — это круто и весело", — рассказала женщина медиа на правах анонимности.

По ее словам, администрация школы требовала от шестиклассников петь песню Олега Газманова "Здравствуй, небо в облаках". Однако школьники песню не разучили и поэтому их выступление на концерте 23 февраля не состоялось.

"Весь класс не выучил песню, и выступать не пошли. Посмеялись с ней, (с дочерью, — ред.) что "теперь весь класс посодют", — поделилась рассказом россиянка.

Она уточнила, что на "патриотический" концерт дочка все же пошла вместе с одноклассниками. Из зала, в котором проходило мероприятие, она отправляла матери короткие видео в месенджере. Россиянка говорит, что от увиденного ей стало стыдно.

"Пацаны задорно поют о юности в сапогах, в то время как накануне в аэропорт пришло около сотни ящиков со свидетельствами о смерти. Кто знает, может, там был чей-то отец или старший брат? Да плевать! Иди и пой", — сказала она.

Мать шестиклассницы также добавила, что "патриотические" песни о России шестиклассники разучивают даже на уроках в ущерб изучению школьных предметов.

Напомним, 12 марта в Москве местные жители собрались на молебен против постройки крупнейшей в РФ мечети. Участники молебна уверены, что в новую мечеть будут стекаться беженцы и мигранты, что ухудшит криминальную обстановку. Однако заместитель верховного муфтия заявил о том, что мечеть в Москве необходима катастрофически, так как в российской столице проживает уже более миллиона мусульман.

А в марте 2022 года украинская разведка информировала о том, что Россия готовится отправить на войну несовершеннолетних "юнармейцев". По данным ГУР Минобороны, глава профильного министерства РФ подписал указ из-за дефицита живой силы для пополнения войск подростками 17-18 лет.