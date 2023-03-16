"Я — росіянин": школярів на концерті в Казані змусили піднімати праві руки вгору (відео)

Співробітниця школи, за словами журналістів, змусила дітей виконати жест, схожий на нацистське вітання, щоб "послати поштовх до НАТО".

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Учнів однієї зі шкіл Казані під час святкування 23 лютого змушували співати "патріотичні" пісні про війну та піднімати руку вгору в жесті, що нагадує нацистське вітання. Про це пише DOXA.

На концерті одна зі співробітниць школи змусила дітей піднімати праву руку під пісню виконавця Шаман "Я — русский".

"Сенс у тому, що він громадянин Російської Федерації, якими ви всі є, я сподіваюся", — сказала вчителька.

Вона почала вимагати від учнів підняти стиснуту в кулак праву руку вгору.

"Поштовх має бути в небо, в НАТО", — пояснювала вона дітям.

А коли учні проігнорували цю вимогу, педагог перейшла на особистості й почала ображати дітей за національною ознакою.

"Ну що ви всі взагалі, не росіяни, чи що? Ну я розумію, що хтось не росіянин, але громадяни чи ні? Ні?! Терміново емігрувати", — сказала педагогиня.

Схожі заходи відбулися і в Новосибірську. Мама однієї зі шестикласниць розповіла, як на святковий концерт 23 лютого всіх змусили розучити військові пісні.

"На захід зігнали, природно, всю школу. Від кожного класу потрібно підготувати виступ. Пісні, танці, сценки. Деякі класи в бажанні відзначитися й отримати чергову галочку "найкращий клас" вбралися у військову форму. Всі пісні — абсолютне кліше, що війна — це круто й весело", — розповіла жінка медіа на правах анонімності.

За її словами, адміністрація школи вимагала від шестикласників співати пісню Олега Газманова "Здравствуй, небо в облаках". Проте школярі пісню не вичили, і тому їхній виступ на концерті 23 лютого не відбувся.

"Весь клас не вивчив пісню, і виступати не пішли. Посміялися з нею, (з дочкою, — ред.), що "тепер весь клас посодють", — поділилася розповіддю росіянка.

Вона уточнила, що на "патріотичний" концерт донька все ж таки пішла разом із однокласниками. Із зали, в якому проходив захід, вона надсилала матері короткі відео в месенджері. Росіянка каже, що від побаченого їй стало соромно.

"Пацани задерикувато співають про юність у чоботях, тоді як напередодні в аеропорт прийшло близько сотні ящиків зі свідоцтвами про смерть. Хто знає, може, там був чийсь батько чи старший брат? Та начхати! Йди і співай", — сказала вона.

Мати шестикласниці також додала, що "патріотичні" пісні про Росію шестикласники вчать навіть на уроках, що шкодить вивченню шкільних предметів.

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