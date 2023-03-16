Муж певицы Жасмин и партия "Шор": как РФ раскачивает ситуацию в Молдове, и чем это грозит Киеву

В Кишиневе продолжаются протесты пророссийских политических сил. Партия "Шор" организовала новые беспорядки у парламента — оппозиция требует у власти оплатить коммуналку населения за зиму. Эксперты уверены — Москва не планирует вводить войска в Молдову, а таким образом пытается отвлечь внимание Запада от Украины.

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В четверг, 16 марта, в молдавской столице Кишиневе продолжились массовые протесты пророссийских политических сил. Оппозиционная партия "Шор" вывела своих людей к зданию парламента. Участники митинга требуют у руководства страны принять законопроект об оплате из бюджета коммунальных счетов населения за прошедшую зиму.

Протесты в Молдове на фоне войны в Украине

Массовые протесты в Молдове, организованные пророссийскими силами страны, начались 18 сентября 2022 года. В тот день в митинге в Кишиневе приняло участие около 20 тыс. людей — они выступили против повышения цены на газ и требовали отставки правительства, которое "не смогло" договориться с Россией о более "разумных" расценках на топливо.

Антиправительственная риторика на акциях протеста сохранялась и в последующие месяцы. 6 ноября оппозиционно настроенные люди вышли с лозунгами "прекратить репрессии" и "остановить геноцид народа". Они также требовали отставки действующего президента Майи Санду.

Митингующие требуют у правительства оплатить коммунальные платежи населения за три месяца зимы

На фоне продолжающегося энергокризиса и протестов оппозиции 10 февраля правительство Натальи Гаврилицы подало в отставку. Новым премьер-министром страны стал Дорин Речан, до этого занимавший должности советника президента в области обороны и нацбезопасности и секретаря Высшего совета безопасности Молдовы. Он полностью поддерживает курс Санду на сближение с Западом, вхождение в состав Евросоюза и стратегическое партнерство с НАТО.

Одно из первых громких заявлений Речана на посту нового главы правительства было посвящено демилитаризации Приднестровья. Он сказал, что это возможно лишь с помощью "эвакуации российских войск и демилитаризации коренного населения".

"Нейтралитет — это инструмент внешней политики, не более того. Она не может вас защитить, когда на вас нападают. Мы взяли на себя этот нейтралитет, внесли его в Конституцию, но российская армия все еще находится в Приднестровском регионе", — в частности, прокомментировал он.

Приднестровье — один из российских рычагов давления на Молдову

Партия "Шор": как бизнесмен Илан украл миллиард и стал "беглым оппозиционером"

Общеизвестно, что за организацией протестных акций в Молдове стоит партия "Шор" (ȘOR). Политическая сила появилась еще в 1998 году по инициативе политика Валерия Клименко и называлась "Равноправие". В 2015 году партия выдвинула на пост мэра (примара) города Оргеев (также Орхей) бизнесмена Илана Шора, который и победил в выборах, набрав 62% голосов. В июне 2016 года он возглавил "Равноправие", сменив Клименко. Осенью того же года партию реформировали и переименовали на часть нового главы — "Шор".

Молдавское издание NewsMaker сделало подробный разбор биографии Илана Шора. Он родился в 1987 году в Тель-Авиве, а в начале 90-х его семья вернулась в родную Молдову. Отец мальчика Мирон Шор создал ShorHolding, объединивший несколько компаний, включая магазины беспошлинной торговли Duty Free. Уже в 16 лет Илан возглавил небольшое семейное предприятие, занимавшееся рекламой. Спустя два года, когда парню исполнилось 18, его отец скончался — и Илан возглавил ShorHolding.

В России Илан Шор стал широко известен после того, как в 2011 году женился на певице Жасмин (Сара Шор).

Певица Жасмин с мужем Иланом Шором и дочкой Маргаритой

Благодаря знакомству с будущим премьер-министром страны Владимиром Филатом Шор смог укрепить свои позиции на рынке беспошлинной торговле в зоне duty-free.

В 2014 году бизнесмен возглавил админсовет Banca de Economii. К этому моменту под его контролем также находились и другие финансовые учреждения — Unibank и Banca Sociala. В течение одного года он сможет незаконно вывести из них $1 млрд.

Один из его близких знакомых рассказал журналистам, что Шор находился под протекцией многих молдавских чиновников, включая бывшего главу МВД Георге Папука.

В 2019 году осужденный Илан Шор сбежал в Израиль

В июне 2017 года Кишиневский суд приговорил бизнесмена к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о "краже миллиарда" из молдавских банков. В 2019 году, пока дело рассматривалось в апелляционной инстанции, он смог сбежать в Израиль. В 2020 году Шора объявили в международный розыск, а Антикоррупционная прокуратура наложила арест на несколько объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших ему.

Смена фаворитов

До недавнего времени Кремль предпочитал действовать в Молдове через своего многолетнего "фаворита" — Игоря Додона и его "Партию социалистов". Он был президентом Молдовы с 2016 по 2020 год. После того как политик проиграл Майи Санду на президентских выборах, в Москве пересмотрели отношение к нему, пишет в своем расследовании на эту тему Washington Post.

Додона аккуратно устранили с политической арены, быстро найдя ему замену — опального Илана Шора. ФСБ отправила своих специалистов консультировать нового протеже Кремля и его однопартийцев.

Много лет РФ делала ставку на Игоря Додона, но недавно пересмотрела свои "симпатии"

"У некоторых [Шор] вызывает аллергическую реакцию, он — неприемлемая фигура. Но для других он настоящий кумир и лидер", — цитируют журналисты отчет 2021 года, написанный политтехнологами для ФСБ.

В то же время, сам Шор постоянно отрицал, что получает поддержку из Москвы.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину на партию "Шора" сделали новую ставку — именно их руками разгоняются протестные настроения в Молдове, что заставляет нервничать весь западный мир и, собственно, Украину.

Протесты в Молдове: риски для Украины

"Россия хочет воспользоваться дестабилизацией ситуации в Молдове, чтобы усилить опасения вокруг Приднестровья и попытаться спровоцировать Украину на военные действия, что дало бы возможность российской пропаганде выставить ее агрессором и создать очередную кризисную ситуацию", — так прокомментировал события в Молдове Дионис Ченуша, приглашенный научный сотрудник вильнюсского Центра исследований Восточной Европы.

Как считают эксперты, Кремль пока не планирует вводить свои войска в страну.

"Россия вряд ли попытается совершить военный переворот в Молдове или напасть на Украину из Приднестровья: у российских военных просто нет для этого военных средств или боевой мощи", — считает Джордж Баррос, эксперт по РФ из американского Института изучения войны (ISW).

Протесты в Кишиневе — попытка отвлечь внимание от войны и военной помощи Украине

При этом майор армии США в отставке Джон Спенсер уверен, что руководство РФ явно намерено с помощью Молдовы отвлечь внимание Киева и — особенно — западных партнеров Украины от войны.

"В большей степени Путин пытается отвлечь внимание от линии фронта. Как и ранее, он пытается заставить Украину и весь мир переместить туда ресурсы. Это не реальная угроза", — подчеркивает военный эксперт.

Напомним, 28 февраля сторонники пророссийских партий на протесте в Кишиневе разорвали изображение президента Майи Санду. Пророссийские активисты также пытались прорваться к зданию правительства через кордон полиции.

2 марта Фокус в своей статье рассказывал, вмешаются ли Украина и Румыния в события в Молдове.