"Подавляют ВСУ женскими стонами": на росТВ показали работу "психов" на фронте (видео)

Подразделение психологической борьбы Восточного военного округа по прозвищу — "психи" пытается деморализовать украинских военных женскими стонами, устанавливая динамики на бронетранспортер, рассказывают пропагандисты Кремля.

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Российский телеканал НТВ показал сюжет "Берут за живое", в котором бойцы оккупационной армии в Украине устанавливают динамики на боевую технику и транслируют оттуда разные звуки. Это как помогает, как надеются российские пропагандисты, повлиять на украинских защитников. На телеканале НТВ 15 марта опубликовали соответствующее видео.

В новости они отметили, что стреляют из артиллерии по позициям украинцев листовками и призывают сдаваться. Придумал способ борьбы подразделение психологической борьбы Восточного военного округа, представителей которого называют "психами", как утверждают на российском телеканале.

Пропагандисты также заверили, что такой деятельности нет никаких препятствий. Это якобы не позволяет украинским защитникам нормально отдохнуть ночью. Дальность непутевого агитационного поражения – четыре километра.

Оккупант с позывным "Калинка" добавил, что так осуществляется психологическое воздействие разными звуками, способными повлиять на психику. Для этого используются разнообразные звуковые программы, имитирующие детский плач и стоны женщин.

В соцсети новость вызвала удивление и смех. Telegram-канал "Сеятель ветра" иронизирует над Сергеем Шойгу, министром обороны, и над заверениями российских пропагандистов относительно "супероружия". Пользователи предположили, что это стоны представительницы МИД РФ Марии Захаровой, поскольку так из динамиков вопить может только она. Проблемы в армии и отсутствие необходимого количества артиллерийских снарядов враг компенсирует изобретениями, которым в мире "аналоговнет".

Ранее Фокус сообщал, что боевой дрон ВСУ сбил российский беспилотник под Угледаром. Украинские военные зафиксировали вражеский коптер, проводивший разведку с воздуха, и получили приказ сбить его в любых условиях.