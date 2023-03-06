Небесная дуэль: боевой дрон ВСУ сбил российский беспилотник под Угледаром (видео)

Сначала оператор пытался поразить вражеский БПЛА гранатой, а потом пошел на таран.

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Защитники Украины с помощью ударного дрона сбили российский разведывательный беспилотник в Донецкой области. Видеозапись и подробности воздушной дуэли опубликовало в YouTube "Радио Свобода".

Бой произошел в окрестностях Угледара. Как рассказал боец по имени Даниил, украинские военные заметили вражеский коптер, который проводил разведку с воздуха, и получили приказ сбить его любыми средствами. Бойцы подняли свой квадрокоптер и полетели на сближени. Сначала оператор сбросил гранату, надеясь подбить аппарат ВС РФ с безопасного расстояния, но промахнулся. За неимением других вариантов, оба дрона пошли в лобовую атаку, и украинский вышел победителем из схватки.

"Мы начали лететь к нему, а он еще и двигался к нам навстречу. Прямо звезды сошлись, я бы сказал", — прокомментировал Даниил. — "Приходит весна, значит — распогодилось. Значит, у нас такое чистое и красивое небо будет все чаще, а это значит — больше простора для летательных аппаратов. Как я думаю, их количество должно увеличиться".

Военнослужащий также отметил большую пользу беспилотников для ведения разведки. Если до полномасштабного вторжения ВСУ собирали и отправляли в зону боевых действий разведывательные группы, которые рисковали своими жизнями, то теперь их задачи выполняют дроны под управлением оператора, сидящего в относительно безопасном месте.

В ноябре квадрокоптер ВС РФ разбился, пытаясь атаковать украинский БПЛА. Сначала он завис прямо беспилотником ВСУ, а потом резко поднялся и столкнулся с противником, который оказался крепче.

В конце января украинский FPV-дрон BAVOVNA одолел в "дуэли" российского солдата с автоматом. Оккупант активно отстреливался от летательного аппарата, но оператор ВСУ совершил серию маневров и взорвал его.