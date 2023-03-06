Небесна дуель: бойовий дрон ЗСУ збив російський безпілотник під Вугледаром (відео)

Спочатку оператор намагався вразити ворожу БПЛА гранатою, а потім пішов на таран.

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Захисники України за допомогою ударного дрона збили російський розвідувальний безпілотник на Донеччині. Відеозапис та подробиці повітряної дуелі опублікували у YouTube "Радіо Свобода".

Бій стався на околицях Вугледара. Як розповів боєць на ім'я Данило, українські воєнніі помітили ворожий коптер, який проводив розвідку з повітря, та отримали наказ збити його за будь-яких умов. Бійці підняли свій квадрокоптер та полетіли на зближення. Спочатку оператор скинув гранату, він сподівався підбити апарат ЗС РФ із безпечної відстані, але схибив. Через брак інших варіантів, обидва дрони пішли в лобову атаку, і українець вийшов переможцем із сутички.

"Ми почали летіти до нього, а він ще й рухався до нас назустріч. Прямо зірки зійшлися, я сказав би", — прокоментував Данило. — "Приходить весна, значить — розпогодилося. Значить, у нас таке чисте і красиве небо буде все частіше, а це означає — більше простору для літальних апаратів. Як я думаю, їхня кількість має збільшитися".

Воєннослужбовець також відзначив велику користь безпілотників для розвідки. Якщо до повномасштабного вторгнення ЗСУ збирали та відправляли до зони бойових дій розвідувальні групи, які ризикували своїм життям, то тепер їхні завдання виконують дрони під управлінням оператора, який сидить у відносно безпечному місці.

У листопаді квадрокоптер ЗС РФ розбився, намагаючись атакувати українську БПЛА. Спочатку він завис прямо безпілотником ЗСУ, а потім різко піднявся і зіткнувся із противником, який виявився міцнішим.

Наприкінці січня український FPV-дрон BAVOVNA здолав у "дуелі" російського солдата з автоматом. Окупант активно відстрілювався від літального апарату, але оператор ЗСУ здійснив серію маневрів та підірвав його.