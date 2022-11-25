Повітряна дуель: дрон ЗС РФ розбився, намагаючись атакувати українську БПЛА (відео)

Російські військові через свою дурість втратили безпілотник вартістю $2,9 тис.

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Український дрон знищив ворожий квадрокоптер під час повітряного бою. Офіцер збройних сил України та блогер Анатолій Штефан "Штірліц" оприлюднив відео бою на своєму Telegram-каналі.

Безпілотник ЗСУ помітив і зняв на камеру квадрокоптер із намальованою літерою Z над одним із українських населених пунктів. Судячи з ролика, російські оператори вирішили помірятися силами та збити безпілотник ЗСУ. Спочатку квадрокоптер окупантів завис під супротивником і зайняв вдалу позицію (як здалося росіянам), а потім пішов на таран, різко піднявшись.

Чи то російські оператори обрали неправильний кут, чи то український апарат виявився банально міцнішим, але повітряний бій закінчився плачевно для підрозділу ЗС РФ. На відео помітно, що російський квадрокоптер втратив управління та почав втрачати висоту. Ймовірно, він зазнав серйозних пошкоджень під час зіткнення.

Зовні дрон із маркуванням Z схожий на комерційну модель DJI Mavic 3 Fly More Combo — такі самі форма та колір корпусу, габарити, розташування повітрозабірників і опор для гвинтів. Якщо на відео зображено оригінальний пристрій, то ЗС РФ через власну дурість втратили безпілотник вартістю близько $2,9 тис.

У жовтні бійці ЗСУ захопили російський дрон, який мав скинути гранату на українців у Чернігівській області. Військові помітили квадрокоптер неподалік від російського кордону, відкрили вогонь зі стрілецької зброї та приземлили його практично цілим разом із боєприпасом, який не здетонував.

Писали також, як українські військові за допомогою дрона знищили одразу два російські БТР у Донецькій області. Оператор із Десантно-штурмових військ ЗСУ помітив ворожу техніку та вдало скинув на них гранати, які вибухнули та викликали пожежу.

Повідомлялося, що українські інженери представили безпілотник FOWLER для перехоплення дронів ЗС РФ. Апарат оснащений особливою системою наведення, що використовує інфрачервоні промені, яка вишукує ворожі БПЛА під час польоту. Якщо ж FOWLER не зустріне жодної загрози в повітрі, то просто спуститися на землю.