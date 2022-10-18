ЗСУ захопили російський дрон, який мав скинути бомбу на українців

Завдяки влучності стрільців апарат залишився в робочому стані, і незабаром українські воїни використають його проти РФ.

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Українські військові збили безпілотний літальний апарат, який росіяни запустили для завдання удару по Чернігівській області. Подробиці та фото у Facebook опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Російські війська за допомогою квадрокоптера збиралися скинути вибуховий пристрій на територію Семенівської громади — її центр, місто Семенівка, розташоване приблизно за 10 кілометрів від кордону з РФ. Але запуск не вдався, адже українські прикордонники помітили БПЛА та вразили його зі стрілецької зброї. Дрон упав на землю практично неушкодженим разом із "бомбою", яка так і не вибухнула.

[ + – ] Місто Семенівка Чернігівської області на карті Google Фото: Скриншот

"Тепер новим трофеєм користуватимуться наші хлопці, адже БПЛА залишився в робочому стані з незначними ушкодженнями", — зазначила пресслужба.

[ + – ] Прикордонник ЗСУ з дроном Фото: Facebook [ + – ] Збитий дрон і вибуховий пристрій ЗС РФ Фото: Facebook

Раніше писали, що ЗСУ знищили 37 дронів-камікадзе Shahed-136 менш ніж за добу. Більшість із них збили на південному напрямку, але деякі націлилися на Київ.

З'явилася інформація, що чоловік стріляв по дронах із вікна житлового будинку в Києві. ЗМІ спростували її, з'ясувавши, що фото зробили понад рік тому. На думку аналітиків, російські пропагандисти навмисне поширили цей фейк, щоб переконати громадськість у беззахисності ЗСУ перед російськими БПЛА та посіяти паніку серед мирного населення. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський попросив українців не намагатися збити ворожі дрони камікадзе зі стрілецької зброї, оскільки це становить небезпеку для оточення.

Писали також, що воїни ЗСУ навчилися самостійно збирати дрони прямо на фронті. Військовослужбовці з батальйону морської піхоти роблять як квадрокоптери, так і маленькі літаки, здатні вести розвідку та знищувати російські війська.