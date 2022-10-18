ВСУ захватили российский дрон, который должен был сбросить бомбу на украинцев

Благодаря меткости стрелков, аппарат остался в рабочем состоянии, и вскоре украинские воины используют его против РФ.

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Украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат, который россияне запустили для нанесения удара по Черниговской области. Подробности и фото в Facebook опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Российские войска с помощью квадрокоптера собирались сбросить взрывное устройство на территорию Семеновской общины — ее центр, город Семеновка, расположен примерно в 10 километрах от границы с РФ. Но запуск не удался, ведь украинские пограничники заметили БПЛА и поразили его из стрелкового оружия. Дрон упал на землю практически неповрежденным вместе с "бомбой", которая так и не взорвалась.

[ + – ] Город Семеновка Черниговской области на карте Google Фото: Скриншот

"Теперь новым трофеем будут пользоваться наши ребята, ведь БПЛА остался в рабочем состоянии с незначительными повреждениями", — отметила пресс-служба.

[ + – ] Пограничник ВСУ с дроном Фото: Facebook [ + – ] Сбитый дрон и взрывное устройство ВС РФ Фото: Facebook

Ранее писали, что ВСУ уничтожили 37 дронов-камикадзе Shahed-136 менее, чем за сутки. Большинство из них сбили на южном направлении, но некоторые нацелились на Киев.

Появилась информация, что некий мужчина стрелял по дронам из окна жилого дома в Киеве. СМИ опровергли ее, выяснив, что фото сделали более года назад. По мнению аналитиков, российские пропагандисты умышленно распространили этот фейк, чтобы убедить общественность в беззащитности ВСУ перед российскими БПЛА и посеять панику среди мирного населения. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский попросил украинцев не пытаться сбить вражеские дроны камикадзе из стрелкового оружия, поскольку это представляет опасность для окружающих.

Писали также, что воины ВСУ научились самостоятельно собирать дроны прямо на фронте. Военнослужащие из батальона морской пехоты делают как квадрокоптеры, так и маленькие самолеты, способные вести разведку и уничтожать российские войска.