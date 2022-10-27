Десантники ЗСУ за допомогою дрона знищили відразу два російські БТР (відео)

Українські оператори влучно скинули з висоти пташиного польоту гранати, після вибуху яких сталося займання техніки.

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Українські військовослужбовці за допомогою ударного дрона знищили відразу два російські бронетранспортери на Донеччині. Про таке досягнення у Telegram відзвітувала пресслужба Десантно-штурмових військ.

Двадцять п'ята окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ЗСУ успішно здійснила наліт на російські війська за допомогою безпілотника. Камера записала, дрон завис над технікою окупантів і скинув баражуючий боєприпас, що потрапив прямо під башту поряд з відкритим люком. У наступному кадрі з більшої відстані показано два російські БТР-82А, що горять на узбіччі ґрунтової дороги. Що трапилося з екіпажем бронетранспортерів — невідомо.

25-а окрема повітрянодесантна Січеславська бригада є унікальним військовим з'єднанням у складі Десантно-штурмових військ ЗСУ. Вона єдина здатна десантуватися за допомогою парашутів майже в повному складі разом із технікою: БМД-1, БМД-2, БТР-Д, 2С9 "Нона".

Раніше ЗСУ показали, як за допомогою БПЛА атакували росіян, озброєних гарматою "Ступор". Цей засіб покликаний "глушити" безпілотні літальні апарати, але він виявився марним перед українським коптером. Після вдалого влучення гранати, російські бійці втекли з позиції, а один із них отримав поранення.

Писали також, що морські піхотинці ЗСУ своїми руками збирають бойові дрони на передовій. Вони вивчили основи та почали конструювати розвідувальні та ударні БПЛА для боротьби з ЗС РФ. Зараз у них на озброєнні шість моделей різної форми та призначення.

Писали також про найпопулярніші комерційні дрони на службі ЗСУ. Волонтери, міжнародні партнери та уряд регулярно закуповують цивільні моделі та передають на фронт, де їх навчилися ефективно застосовувати у воєнних цілях.