Десантники ВСУ с помощью дрона уничтожили сразу два российских БТР (видео)

Украинские операторы метко сбросили с высоты птичьего полета гранаты, после взрыва которых произошло возгорание техники.

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Украинские военнослужащие с помощью ударного дрона уничтожили сразу два российских бронетранспортера в Донецкой области. О таком достижении в Telegram отчиталась пресс-служба Десантно-штурмовых войск.

Двадцать пятая отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ВСУ успешно совершила налет на российские войска с помощью беспилотника. Камера записала, дрон завис над техникой оккупантов и сбросил барражирующий боеприпас, угодивший прямо под башню рядом с открытым люком. В следующем кадре с большего расстояния показаны два российских БТР-82А, горящих на обочине грунтовой дороги. Что случилось с экипажем бронетранспортеров — неизвестно.

25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада является уникальным военным соединением в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ. Она единственная способна десантироваться при помощи парашютов почти в полном составе вместе с техникой: БМД-1, БМД-2, БТР-Д, 2С9 "Нона".

Ранее ВСУ показали, как с помощью БПЛА атаковали россиян, вооруженных пушкой "Ступор". Это средство призвано "глушить" беспилотные летательные аппараты, но оно оказалось бесполезным перед украинским коптером. После удачного попадания гранаты, российские бойцы сбежали с позиции, а один из них получил ранение.

Писали также, что морские пехотинцы ВСУ своими руками собирают боевые дроны на передовой. Они изучили основы и начали конструировать разведывательные и ударные БПЛА для борьбы с ВС РФ. Сейчас у них на вооружении шесть моделей разной формы и предназначения.

Писали также о самых популярных коммерческих дронах на службе ВСУ. Волонтеры, международные партнеры и правительство регулярно закупает гражданские модели и передает на фронт, где их научились эффективно применять в военных целях.