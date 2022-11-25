Воздушная дуэль: дрон ВС РФ разбился, пытаясь атаковать украинский БПЛА (видео)

Российские военные по собственной глупости потеряли беспилотник стоимостью $2,9 тыс.

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Украинский дрон уничтожил вражеский квадрокоптер во время воздушного боя. Офицер вооруженных сил Украины и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц" обнародовал видео схватки на своем Telegram-канале.

Беспилотник ВСУ заметил и снял на камеру квадрокоптер с нарисованной буквой "Z" над одним из украинских населенных пунктов. Судя по ролику, российские операторы решили померяться силами и сбить беспилотник ВСУ. Сначала квадрокоптер оккупантов завис под противником и занял удачную позицию (как показалось россиянам), а затем пошел на таран, резко поднявшись.

То ли российские операторы выбрали неправильный угол, то ли украинский аппарат оказался банально крепче, но воздушный бой закончился плачевно для подразделения ВС РФ. На видео заметно, что российские квадрокоптер потерял управление и начал терять высоту. Вероятно, он получил серьезные повреждения при столкновении.

Внешне дрон с маркировкой "Z" похож на коммерческую модель DJI Mavic 3 Fly More Combo — такие форма и цвет корпуса, габариты, расположение воздухозаборников и опор для винтов. Если на видео запечатлено оригинальное устройство, то ВС РФ по собственной глупости потеряли беспилотник стоимостью около $2,9 тыс.

В октябре бойцы ВСУ захватили российский дрон, который должен был сбросить гранату на украинцев в Черниговской области. Военные заметили квадрокоптер неподалеку от российской границы, открыли огонь из стрелкового оружия и приземлили его практически целым вместе с боеприпасом, который не сдетонировал.

Пислаи также, как украинские военные с помощью дрона уничтожили сразу два российских БТР в Донецкой области. Оператор из Десантно-штурмовых войск ВСУ заметил вражескую технику и удачно сбросил на них гранаты, которые взорвались и вызвали пожар.

Сообщалось, что украинские инженеры представили беспилотник FOWLER для перехвата дронов ВС РФ. Аппарат оснащен особой системой наведения, использующий инфракрасные лучи, которая выискивает вражеские БПЛА во время полета. Если же FOWLER не встретит ни одной угрозы в воздухе, то просто спуститься на землю.