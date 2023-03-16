"Пригнічують ЗСУ жіночими стогонами": на росТВ показали роботу "психів" на фронті (відео)

Підрозділ психологічної боротьби Східного військового округу на прізвисько — "психи" намагається деморалізувати українських військових жіночими стогонами, встановлюючи динаміки на бронетранспортер, розповідають пропагандисти Кремля.

Related video

Російський телеканал НТВ показав сюжет "Беруть за живе", у якому бійці окупаційної армії в Україні встановлюють динаміки на бойову техніку та транслюють звідти різні звуки. Це наче допомагає, як сподіваються російські пропагандисти, вплинути на українських захисників. На телеканалі НТВ 15 березня опублікували відповідне відео.

У новині вони зазначили, що стріляють з артилерії по позиціях українців листівками та закликають здаватися. Вигадав спосіб боротьби підрозділ психологічної боротьби Східного військового округу, представників якого називають "психами", як стверджують на російському телеканалі.

Пропагандисти також запевнили, що такій діяльності немає ніяких перешкод. Це нібито не дає змогу українським захисникам нормально перепочити вночі. Дальність недолугого агітаційного ураження — чотири кілометри.

Окупант з позивним "Калинка" додав, що так здійснюється психологічний вплив різними звуками, що здатні вплинути на психіку. Для цього використовуються різноманітні звукові програми, які імітують дитячий плач та стогони жінок.

У соцмережаж новина викликала здивування та сміх. Telegram-канал "Сеятель ветра" іронізує над Сергієм Шойгу, міністром оборони, та над запевненнями російських пропагандистів стосовно "суперзброї". Користувачі припустили, що це стогони представниці МЗС РФ Марії Захарової, оскільки так з динаміків волати може тільки вона. Проблеми в армії та відсутність необхідної кількості артилерійських снарядів ворог компенсує винаходами, яким у світі "аналоговнєт".

Раніше Фокус повідомляв, що бойовий дрон ЗСУ збив російський безпілотник під Вугледаром. Українські військові зафіксували ворожий коптер, який проводив розвідку з повітря, та отримали наказ збити його за будь-яких умов.