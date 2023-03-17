После крушения MQ-9 в США сомневаются в продолжении сбора данных с помощью дронов, – СМИ

По данным журналистов, в скором времени после падения американского БПЛА США вновь отправили тот же тип дрона — MQ-9 Reaper — в очередную миссию и примерно в тот же район Черного моря, где упал предыдущий беспилотник.

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В США оценивают целесообразность дальнейших операций в районе Черного моря с помощью дронов — взвешивают все за и против после того, как 14 марта российские истребители перехватили разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правительственные источники.

Во время проведения такого анализа полеты все же не прекратились. В скором времени после недавнего инцидента Вооруженные силы США вновь отправили тот же тип дрона — MQ-9 Reaper — в очередную миссию и примерно в тот же район Черного моря, где упал предыдущий беспилотник.

Новый БПЛА должен был отследить место крушения и следить за действиями россиян, которые заявили, что будут пытаться поднять упавший MQ-9 Reaper.

Но сейчас в США анализируют маршруты дронов и оценивают, как снизить риск конфликта с РФ, чьи истребители совершают регулярные полеты в и из Крыма.

В Пентагоне хотят взвесить все возможные издержки таких миссий — сопоставить потенциальную ценность разведданных на отдельном маршруте с риском эскалации с РФ.

В командовании США высказывают мнение, что ограничения на полеты дронов повлияют на сбор разведданных, связанных с войной в Украине. Но у США есть и другие способы сбора информации, например с помощью спутников.

Вместе с тем, по словам американского чиновника, в ближайшие дни запланировал еще один полет.

Исследуют пределы допустимого

Бывший командующий американскими войскам в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что использование силы и запугивания — присущи РФ, это часть культурного и институционального похода. Когда представители РФ уверены, что провокации сойдут им с рук, они исследуют пределы допустимого.

Дело не только и не столько в Украине. Такие аспекты, как международный порядок, основанный на правилах, навигация в международном воздушном пространстве, суверенность — касаются всех, а не только Украины.

Полеты разведывательных дронов над Черным морем Ходжес сравнил с проходом кораблей американских ВМФ в Южно-Китайском море или в Тайваньском проливе. Такие страны, как РФ и КНР будут пытаться прощупать границы дозволенного до тех пор, пока не столкнутся с противодействием и не поймут, что это международное воздушное пространство, где могут находиться не только они.

По словам бывшего военного, весьма примечательно, что российское Минобороны не опубликовало никаких видео, хотя на двух российских самолетах, которые преследовали дрон, тоже есть камеры.

Напомним, что военные США показали нападение на беспилотник MQ-9 Reaper российскими истребителями Су-27. На кадрах видно, что истребители сбрасывали топливо на БПЛА.

Ранее Фокус сообщал, что в Сирии участились провокации авиации РФ над базами США. С начала этого месяца отмечается рост случаев "непрофессионального" поведения со стороны российских боевых пилотов.