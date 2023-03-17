Після катастрофи MQ-9 у США сумніваються у продовженні збору даних за допомогою дронів, – ЗМІ

За даними журналістів, незабаром після падіння американського БПЛА США знову відправили той же тип дрона — MQ-9 Reaper — на чергову місію і приблизно у той же район Чорного моря, де впав попередній безпілотник.

Related video

У США оцінюють доцільність подальших операцій у районі Чорного моря за допомогою дронів – зважують усі за та проти після того, як 14 березня російські винищувачі перехопили розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper. Про це повідомляє CNN із посиланням на урядові джерела.

Під час проведення такого аналізу польоти все ж таки не припинилися. Незабаром після недавнього інциденту Збройні сили США знову відправили той же тип дрона — MQ-9 Reaper — на чергову місію і приблизно у той же район Чорного моря, де впав попередній безпілотник.

Новий БПЛА повинен був відстежити місце катастрофи і стежити за діями росіян, які заявили, що намагатимуться підняти MQ-9 Reaper, що впав.

Але зараз у США аналізують маршрути дронів і оцінюють, як знизити ризик конфлікту з РФ, чиї винищувачі здійснюють регулярні польоти з Криму.

У Пентагоні хочуть зважити всі можливі витрати таких місій — зіставити потенційну цінність розвідданих на окремому маршруті з ризиком ескалації з РФ.

У командуванні США висловлюють думку, що обмеження на польоти дронів вплинуть на збирання розвідданих, пов'язаних із війною в Україні. Але в США є й інші способи збирання інформації, наприклад, за допомогою супутників.

Водночас, за словами американського чиновника, найближчим часом запланував ще один політ.

Досліджують межі допустимого

Колишній командувач американських військ у Європі генерал Бен Годжес заявив, що використання сили та залякування — властиві РФ, це частина культурного та інституційного походу. Коли представники РФ упевнені, що провокації зійдуть їм із рук, вони досліджують межі допустимого.

Справа не лише і не стільки в Україні. Такі аспекти, як міжнародний порядок, заснований на правилах, навігація у міжнародному повітряному просторі, суверенність стосуються всіх, а не лише України.

Польоти розвідувальних дронів над Чорним морем Годжес порівняв із проходом кораблів американських ВМФ у Південно-Китайському морі або в Тайванській протоці. Такі країни, як РФ і КНР намагатимуться промацати межі дозволеного доти, доки не зіткнуться з протидією і не зрозуміють, що це міжнародний повітряний простір, де можуть бути не тільки вони.

За словами колишнього військового, дуже примітно, що російське Міноборони не опублікувало жодних відео, хоча на двох російських літаках, які переслідували дрон, також є камери.

Нагадаємо, що військові США показали напад на безпілотник MQ-9 Reaper російськими винищувачами Су-27. На кадрах видно, що винищувачі скидали паливо на БПЛА.

Раніше Фокус повідомляв, що у Сирії почастішали провокації авіації РФ над базами США. З початку цього місяця спостерігається зростання випадків "непрофесійної" поведінки з боку російських бойових пілотів.