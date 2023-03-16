"Непрофессионально": в Сирии участились провокации авиации РФ над базами США, — СМИ

По словам генерала Эрика Куриллы, возглавляющего командование американских сил в стране, с начала марта наблюдается "скачок" инцидентов "непрофессионального" поведения российских боевых пилотов.

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С начала марта американские военные отмечают увеличение случаев непрофессионального поведения российской авиации в Сирии, согласно заявлению генерала Эрика Куриллы, высокопоставленного командующего сил США в этой части ближневосточного региона. Об этом сообщает Sky News.

Генерал Курилла, возглавляющий Центральное командование американских сил, в качестве примера упомянул о полетах вооруженных российских самолетов над американскими базами.

Напряженность между Вашингтоном и Москвой возросла после того, как разведывательный американский дрон MQ-9 Reaper упал в Черном море после перехвата российскими истребителями Су-27, которые сбрасывали на него топливо и повредили пропеллер.

В США назвали этот случай безрассудством и высказались о том, что Россия переходит к более агрессивным действиям.

Напомним, что в США назвали "явной тактикой запугивания" действия российских истребителей над Черным морем. Высокопоставленный республиканец Майкл Маккол после этого случая призвал не сдерживать военную помощь Украине. Он заявил, что Черное море — это не какое-то российское озере, а американский беспилотник MQ-9 Reaper находился в международном воздушном пространстве.

Ранее Фокус сообщал, что сирийский авторитарный лидер Башар аль-Асад признал оккупацию Россией украинских территорий и заявил о "новых границах РФ".

Представителям США удалось определить на карте место крушения беспилотника MQ-9 Reaper. ВВС США утверждают, что перехват разведывательного дрона имел место в одной из трех обозначенных точек, однако это приблизительные координаты.