США показали место на карте, где произошло крушение БПЛА MQ-9 (фото)

ВВС США утверждают, что инцидент произошел в одной из трех обозначенных точек, однако это лишь приблизительные координаты, которые нанесены на карту не в масштабе.

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Соединенные Штаты Америки показали примерное место, где упал их БПЛА MQ-9 Reaper после столкновения с российским истребителем Су-27. Опубликована карта на странице командования ВВС США в Европе в социальной сети Twitter.

Произошел инцидент в акватории Черного моря, однако точное место до этого момента хранилось в секрете.

"На графике показаны приблизительные места и время столкновения и падения в Черное море беспилотника ВВС США MQ-9 Reaper. Действие видео, опубликованного ранее сегодня, происходит в средней точке на временной шкале", — говорится в сообщении.

Исходя из записей на карте можно сделать вывод, что местом крушения стала точка обозначенная цифрой 3, но при этом командование утверждает, что "точки на карте нанесены не в масштабе, а указанные в текстовых полях расстояния являются приблизительными местами инцидента".

В США показали точки, где могло произойти крушение беспилотника США Фото: USAFE-AFAFRICA

Крушение американского БПЛА MQ-9 Reaper в Черном море: что известно

Произошел инцидент во вторник, 14 марта. Один из российских истребителей Су-27 пролетал над водами Черного моря и в его поле зрения попал американский БПЛА. Пилот намеренно пролетел перед ним и сбросил на него топливо, что и привело к крушению. В США назвали такие действия РФ безрассудными и непрофессиональными.

В сети также появилось видео атаки беспилотника MQ-9 Reaper истребителями Су-27 ВКС РФ. На них четко видно, как пилот заходил на перехват БПЛА и сбросил топливо для его ликвидации. После столкновения пропеллер БПЛА был заметно поврежден.

15 марта CNN писало, что США удаленно стерли секретное ПО с дрона MQ-9 Reaper, который был сбит российским Су-27. Это было сделано, чтобы российская сторона не смогла заполучить секретную информацию при помощи американского ПО.