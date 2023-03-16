США показали місце на карті, де сталася аварія БПЛА MQ-9 (фото)

ВПС США стверджують, що інцидент стався в одній із трьох позначених точок, однак це лише приблизні координати, які нанесені на карту не в масштабі.

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Сполучені Штати Америки показали приблизне місце, де впав їхній БПЛА MQ-9 Reaper після зіткнення з російським винищувачем Су-27. Опублікована карта на сторінці командування ВПС США в Європі у соціальній мережі Twitter.

Стався інцидент в акваторії Чорного моря, проте точне місце до цього моменту зберігалося в секреті.

"На графіку показано приблизні місця, час зіткнення і падіння в Чорне море безпілотника ВПС США MQ-9 Reaper. Дія відео, опублікованого раніше сьогодні, відбувається в середній точці на часовій шкалі", — йдеться в повідомленні.

Виходячи із записів на карті можна зробити висновок, що місцем аварії стала точка, позначена цифрою 3, але водночас командування стверджує, що "точки на карті нанесені не в масштабі, а зазначені в текстових полях відстані є приблизними місцями інциденту".

У США показали точки, де могла статися аварія безпілотника США Фото: USAFE-AFAFRICA

Аварія американського БПЛА MQ-9 Reaper у Чорному морі: що відомо

Стався інцидент у вівторок, 14 березня. Один із російських винищувачів Су-27 пролітав над водами Чорного моря і до його поля зору потрапив американський БПЛА. Пілот навмисно пролетів перед ним і скинув на нього паливо, що призвело до катастрофи. У США назвали такі дії РФ безрозсудними та непрофесійними.

У мережі також з'явилося відео атаки на безпілотник MQ-9 Reaper винищувачами СУ-27 ВКС РФ. На ньому чітко видно, як пілот заходив на перехоплення БПЛА та скинув паливо для його ліквідації. Після зіткнення пропелер БПЛА був помітно пошкоджений.

15 березня CNN писало, що США віддалено стерли секретне програмне забезпечення з дрону MQ-9 Reaper, який був збитий російським Су-27. Це було зроблено, щоб російська сторона не змогла отримати секретну інформацію за допомогою американського програмного забезпечення.