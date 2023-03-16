"Непрофесійно": у Сирії почастішали провокації авіації РФ над базами США, — ЗМІ

За словами генерала Еріка Курила, який очолює командування американських сил у країні, з початку березня спостерігається "стрибок" інцидентів "непрофесійної" поведінки російських бойових пілотів.

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З початку березня американські військові відзначають збільшення випадків непрофесійної поведінки російської авіації в Сирії, згідно з заявою генерала Еріка Курила, високопоставленого командувача сил США у цій частині близькосхідного регіону. Про це повідомляє Sky News.

Генерал Курила, який очолює Центральне командування американських сил, як приклад згадав про польоти збройних російських літаків над американськими базами.

Напруженість між Вашингтоном та Москвою зросла після того, як розвідувальний американський дрон MQ-9 Reaper впав у Чорному морі після перехоплення російськими винищувачами Су-27, які скидали на нього паливо та пошкодили пропелер.

У США назвали цей випадок нерозсудливістю і висловилися про те, що Росія переходить до агресивніших дій.

Нагадаємо, що у США назвали "явною тактикою залякування" дії російських винищувачів над Чорним морем. Високопосадовець Майкл Маккол після цього випадку закликав не стримувати військову допомогу Україні. Він заявив, що Чорне море — це не якесь російське озеро, а американський безпілотник MQ-9 Reaper був у міжнародному повітряному просторі.

Раніше Фокус повідомляв, що сирійський авторитарний лідер Башар аль-Асад визнав окупацію Росією українських територій та заявив про "нові кордони РФ".

Представникам США вдалося визначити на карті місце аварії безпілотника MQ-9 Reaper. ВПС США стверджують, що перехоплення розвідувального дрона мало місце в одній із трьох позначених точок, проте це приблизні координати.