"Явное запугивание": в США призвали не ограничивать помощь Украине после перехвата MQ-9

По словам председателя комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, Черное море — это не российское озеро, а БПЛА проводил "обычную операцию".

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В четверг, 16 марта, председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол назвал перехват Россией американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем "явной тактикой запугивания" и подчеркнул, что США должны продолжать оказывать поддержку Украине. Об этом сообщает Fox News.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper, который выполнял "обычные операции" над Черным морем.

"Внесу ясность: Черное море — это не российское озеро. Американский разведывательный беспилотник, перехваченный российским самолетом, находился в международном воздушном пространстве", — пояснил Маккол.

Он также добавил, что Соединенным Штатам не стоит сдерживать поддержку Украины.

Напомним, что, по данным журналистов, американский беспилотник мог проводить разведку баз россиян в районе Севастополя. В поле его объектива мог быть аэродром "Бельбек".

Представители США опубликовали видео нападения на беспилотник MQ-9 Reaper российскими истребителями Су-27 ВКС РФ. На опубликованных кадрах видно, как истребители приближаются для перехвата беспилотника и сбрасывают на него часть топлива.

Эксперты, в свою очередь, оценили значимость Черного моря для РФ в условиях войны. По мнению западных аналитиков, чем дольше длится война в Украине, тем выше риск эскалации в Черном море.