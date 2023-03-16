"Явне залякування": у США закликали не обмежувати допомогу Україні після перехоплення MQ-9

За словами голови комітету Палати представників із закордонних справ Майкла Маккола, Чорне море — це не російське озеро, а БПЛА проводив "звичайну операцію".

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У четвер, 16 березня, голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол назвав перехоплення Росією американського дрону MQ-9 Reaper над Чорним морем "явною тактикою залякування" і наголосив, що США мають продовжувати надавати підтримку Україні. Про це повідомляє Fox News.

14 березня російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper, який виконував "звичайні операції" над Чорним морем.

"Внесу ясність: Чорне море — це не російське озеро. Американський розвідувальний безпілотник, перехоплений російським літаком, був у міжнародному повітряному просторі", — пояснив Маккол.

Він також додав, що Сполученим Штатам не варто стримувати підтримку України.

Нагадаємо, що, за даними журналістів, американський безпілотник міг проводити розвідку баз росіян у районі Севастополя. У полі його об'єктиву міг бути аеродром "Бельбек".

Представники США опублікували відео нападу на безпілотник MQ-9 Reaper російськими винищувачами Су-27 ВКС РФ. На опублікованих кадрах видно, як винищувачі наближаються для перехоплення безпілотника та скидають на нього частину палива.

Експерти, зі свого боку, оцінили значимість Чорного моря для РФ за умов війни. На думку західних аналітиків, що довше триває війна в Україні, то вищий ризик ескалації в Чорному морі.