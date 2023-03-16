Точка ескалації: експерти оцінили значущість Чорного моря для РФ в умовах війни, — NYT

Західні аналітики застерігають, що чим довше триває війна в Україні, тим вищі ризики того, що ситуація в Чорному морі може вийти з-під контролю.

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Протягом тривалого часу Чорне море було театром суперництва Росії та Заходу, яке посилилося після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Якщо скласти рейтинг потенційних місць, де блок НАТО міг би зіткнутися з РФ, то Чорне море посіло б у цьому списку одне з перших місць. Про те, як загострилася ситуація в акваторії після того, як російські повітряні сили збили американський безпілотник, йдеться в матеріалі The New York Times.

Оглядачі пишуть, що збитий росіянами розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper послужив суворим нагадуванням багатьом країнам того, що Чорне море може стати гарячою точкою випадково чи навмисно. Віцепрезидент Німецького фонду Маршалла в США Ян Лессер зазначив, що чим довше триває російсько-українська війна, тим вища ймовірність того, що ситуація в акваторії вийде з-під контролю.

Геополітичні гравці

Однією з найвпливовіших у Чорному морі держав є Туреччина, яка контролює рух суден морськими шляхами через дві протоки — Дарданелли та Босфор. Конвенція Монтре від 1936 року дає Туреччині право закривати протоки для більшості військових перевезень під час війни, і вона скористалася цим правом після вторгнення Росії до Україну в 2022 році.

Кораблі НАТО у Чорному морі

З іншого боку, Чорне море має величезне значення для Росії, де вона намагається розширити свій вплив в останні роки, що, зі свого боку, створює в регіоні осередок нестабільності. Про це свідчать воєнні дії в Грузії у 2008 році та конфлікт між Азербайджаном і Вірменією у 2020 році за посередництва Москви.

Але найвагомішою подією у регіоні стала анексія Криму в 2014 році, наголосили оглядачі. Це посилило позиції Росії у Чорному морі та дало їй контроль над Севастополем, єдиним російським портом із теплими водами. На посилення військової присутності РФ відреагував президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, який у 2016 році заявив, що море "майже перетворилося на російське озеро".

Російський винищувач Су-27 над Чорним морем

Тим часом геополітичні суперники з блоку НАТО активізували свої дії навколо Чорного моря — спрямовували свої військові кораблі та спостерігали польоти, а після початку війни в Україні кількість маневрів збільшилася.

Військово-економічна розстановка сил

Російсько-українська війна ускладнила морську торгівлю для чорноморських країн, а Москва спочатку заблокувала експорт зерна з України, одного з найбільших світових виробників, що викликало побоювання посилення голодної кризи у бідних країнах.

Тим часом зусилля ООН за активного посередництва Туреччини призвели до укладання "зернової угоди", завдяки якій мільйони тонн зерна було вивезено з України.

Що стосується військового складника, то експерти зазначають, що тільки Росія та Туреччина мають потужні військово-морські сили. Науковий співробітник інституту Близького Сходу Йорюк Ісік акцентував на тому, що Румунія і Болгарія мають морських сил менше, а Грузія має лише берегову охорону.

Проте небо над морем залишається відкритим, чим користується блок НАТО, відправляючи туди розвідувальні БПЛА. Росія відповіла перехопленням безпілотника, після чого офіційні особи США висловили стурбованість і заявили, що навіть випадкове зіткнення чи непорозуміння може призвести до ескалації.

Американський безпілотник MQ-9 Фото: U.S. Navy Photo

У зв'язку з цим, віцепрезидент Німецького фонду Маршалла Ян Лессер заявив, що війна в Україні призвела до збільшення військової активності в Чорному морі, а географія конфлікту поступово розширюється.

"Це просто вказує на те, що потенційна географія конфронтації та ескалації набагато ширша, ніж можна припустити, читаючи щоденні новини", — підсумував Лессер.

Нагадаємо, російські військові кораблі помітили на місці падіння американський безпілотник MQ-9. Як повідомили 16 березня журналісти ABC News, росіянам вдалося дістати деякі уламки збитого БПЛА.