Точка эскалации: эксперты оценили значимость Черного моря для РФ в условиях войны, — NYT

Западные аналитики предостерегают, что чем дольше продолжается война в Украине, тем выше риски того, что ситуация в Черном море может выйти из-под контроля.

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В течение долгого времени Черное море являлось театром соперничества России и Запада, которое усилилось после начала полномасштабного вторжения в Украину. Если составить рейтинг потенциальных мест, где блок НАТО мог бы напрямую столкнуться с РФ, то Черное море заняло бы в этом списке одно из первых мест. О том как обострилась ситуация в акватории после того, как российские воздушные силы сбили американский беспилотник говорится в материале The New York Times.

Обозреватели пишут, что сбитый россиянами разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper послужил суровым напоминанием многим странам того что Черное море может стать горячей точкой, случайно или преднамеренно. Вице-президент Немецкого фонда Маршалла в США Ян Лессер отметил, что чем дольше продолжается российско-украинская война, тем выше вероятность того, что ситуация в акватории выйдет из-под контроля.

Геополитические игроки

Одним из самых влиятельных в Черном море государств является Турция, которая контролирует движение судов морскими путями через два пролива — Дарданеллы и Босфор. Конвенция Монтре от 1936 года дает Турции право закрывать проливы для большинства военных перевозок во время войны, и она воспользовалась этим правом после вторжения России в Украину в 2022 году.

Корабли НАТО в Черном море

С другой стороны Черное море имеет огромное значение для России, где она пытается расширить свое влияние в последние годы, что в свою очередь создает в регионе очаг нестабильности. Об этом свидетельствуют военные действия в Грузии в 2008 году и конфликт между Азербайджаном и Арменией в 2020 году при посредничестве Москвы.

Но самым весомым событием в регионе стало аннексия Крыма в 2014 году, подчеркнули обозреватели. Это усилило позиции России в Черном море и дало ей контроль над Севастополем, единственным российским портом с теплыми водами. На усиление военного присутствия РФ отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в 2016 году заявил, что море "почти превратилось в российское озеро".

Российский истребитель Су-27 над Черным морем

Между тем геополитические соперники из блока НАТО активизировали свои действия вокруг Черного моря — направляли свои военные корабли и совершали наблюдательные полеты, а после начала войны в Украине количество маневров увеличилось.

Военно-экономическая расстановка сил

Российско-украинская война осложнила морскую торговлю для черноморских стран, а Москва первоначально заблокировала экспорт зерна из Украины, одного из крупнейших мировых производителей, что вызвало опасения усиления голодного кризиса в бедных странах.

Между тем усилия ООН при активном посредничестве Турции привели к заключению "зерновой сделки", благодаря которой миллионы тонн зерна были вывезены из Украины.

Что касается военной составляющей то эксперты отмечают, что только Россия и Турция имеют мощные военно-морские силы. Научный сотрудник института Ближнего Востока Йорюк Исик акцентировал на том, что у Румынии и Болгарии морские силы меньше, а у Грузии есть только береговая охрана.

Однако небо над морем остается открытым, чем и пользуются блок НАТО, направляя туда разведывательные БПЛА. Россия ответила перехватом беспилотника, после чего официальные лица США выразили обеспокоенность и заявили, что даже случайное столкновение или недопонимание может привести к эскалации.

Американский беспилотник MQ-9 Фото: U.S. Navy Photo

В связи с этим вице-президент Германского фонда Маршалла Ян Лессер заявил, что война в Украине привела к увеличению военной активности в Черном море, а география конфликта постепенно расширяется.

"Это просто указывает на то, что потенциальная география конфронтации и эскалации гораздо шире, чем можно предположить, читая ежедневные новости", — подытожил Лессер.

Напомним, российские военные корабли были замечены на месте падения американского беспилотника MQ-9. Как сообщили 16 марта журналисты ABC News, россиянам удалось достать некоторые обломки сбитого БПЛА.