Кремль одобрил "агрессивные действия" в отношении американского MQ-9 Reaper, – СМИ

По словам американских официальных лиц, знакомых с данными разведки, россияне, вероятно, намеревались сбить беспилотник MQ-9 Reaper с курса или помешать ему вести наблюдение.

Related video

Высшее руководство Кремля одобрило "агрессивные действия" истребителей Вооруженных сил Российской Федерации против американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper над Черным морем 14 февраля. Об этом пишет NBC News, ссылаясь на трех американских высокопоставленных лиц, знакомых с данными разведки.

Один из чиновников указал на то, что пока нет доказательств того, что за решением о сбитии американского дрона стоит лично президент РФ Владимир Путин. Еще двое официальных лиц отметили, что россияне, вероятно, намеревались сбить БПЛА с курса или помешать ему вести наблюдение.

По словам одного из чиновников, это было "намерение российского руководства действовать агрессивно при перехвате".

При этом информаторы склонны считать, что крушение дрона было не целью РФ, а скорее ошибкой летчика. Подтверждением тому служит видео, смоделированное в США.

Реконструкция крушения MQ-9 Reaper от телеканала CBS

"Чего мы не знаем, так это того, насколько преднамеренным было столкновение с дроном. Возможно, это было просто безрассудное, некомпетентное поведение пилота", — заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

В Минобороны США и администрации президента Джо Байдена утверждают, что представители РФ уже получили доступ к месту крушения MQ-9 Reaper и занимаются поиском обломков.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Генерал Марк Милли отметил, что США отключили программное обеспечение MQ-9 Reaper, поэтому Кремлю не удастся получить доступ к секретной информации, даже если БПЛА будет собран.

Крушение БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем: что известно

Во вторник, 14 марта, в международном воздушном пространстве над Черным морем истребитель Су-27 ВС РФ столкнулся с американским военным дроном MQ-9 Reaper. По словам журналистов, российский самолет сбросил перед БПЛА топливо, в результате чего был поврежден пропеллер дрона.

В Минобороны РФ заявили, что не причастны к крушению БПЛА MQ-9 Reaper. В ведомстве утверждают, что не вступали в контакт с беспилотником и не применяли оружие.

После инцидента со сбитием американского БПЛА в США вызвали посла РФ Анатолия Антонова, который заявил, что Москва не намерена вступать в конфронтацию с Вашингтоном. Российский дипломат также утверждает, что Кремль "информировал об этом пространстве, которое было определено как зона проведения специальной военной операции".

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил 14 марта, что несмотря на случай с падением MQ-9 Reaper в Черное море, США не намерены отказываться от своих операций в международном воздушном пространстве.