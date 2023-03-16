Кремль схвалив "агресивні дії" щодо американського MQ-9 Reaper, – ЗМІ

За словами американських офіційних осіб, знайомих із даними розвідки, росіяни, ймовірно, мали намір збити безпілотник MQ-9 Reaper з курсу або завадити йому вести спостереження.

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Вище керівництво Кремля схвалило "агресивні дії" винищувачів Збройних сил Російської Федерації проти американського безпілотного літального апарату MQ-9 Reaper над Чорним морем 14 лютого. Про це пише NBC News, посилаючись на трьох американських високопосадовців, знайомих із даними розвідки.

Один із чиновників вказав на те, що поки що немає доказів того, що за рішенням про збиття американського дрона стоїть особисто президент РФ Володимир Путін. Ще двоє офіційних осіб зазначили, що росіяни, ймовірно, мали намір збити БПЛА з курсу чи завадити йому вести спостереження.

За словами одного з чиновників, це був "намір російського керівництва діяти агресивно під час перехоплення".

При цьому інформатори схильні вважати, що падіння дрона було не метою РФ, а скоріше помилкою льотчика. Підтвердженням цього є відео, змодельоване в США.

Реконструкція аварії MQ-9 Reaper від телеканалу CBS

"Чого ми не знаємо, то це того, наскільки навмисним було зіткнення з дроном. Можливо, це була просто безрозсудна, некомпетентна поведінка пілота", — заявив представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

У Міноборони США та адміністрації президента Джо Байдена стверджують, що представники РФ вже отримали доступ до місця аварії MQ-9 Reaper та займаються пошуком уламків.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Генерал Марк Міллі зазначив, що США відключили програмне забезпечення MQ-9 Reaper, тому Кремлю не вдасться отримати доступ до секретної інформації, навіть якщо БПЛА буде зібрано.

Падіння БПЛА MQ-9 Reaper над Чорним морем: що відомо

У вівторок, 14 березня, у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем винищувач Су-27 ЗС РФ зіткнувся з американським військовим дроном MQ-9 Reaper. За словами журналістів, російський літак скинув перед БПЛА паливо, внаслідок чого було пошкоджено пропелер дрона.

У Міноборони РФ заявили, що не причетні до катастрофи БПЛА MQ-9 Reaper. У відомстві стверджують, що не вступали в контакт із безпілотником та не застосовували зброю.

Після інциденту зі збитком американського БПЛА у США викликали посла РФ Анатолія Антонова, який заявив, що Москва не має наміру вступати у конфронтацію з Вашингтоном. Російський дипломат також стверджує, що Кремль "інформував про цей простір, який був визначений як зона проведення спеціальної військової операції".

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі повідомив 14 березня, що попри випадок з падінням MQ-9 Reaper у Чорне море, США не мають наміру відмовлятися від своїх операцій у міжнародному повітряному просторі.