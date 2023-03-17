Российский Крым — это опасность для всего НАТО, — эксперт

Киев должен вернуть контроль над полуостровом, поскольку оттуда армия России может нанести ядерный удар по Румынии, Венгрии, Турции и другим черноморским государствам Альянса, заявил Фокусу эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Украина должна вернуть Крым, ведь остров под контролем РФ представляет ядерную опасность для мира: Россия использовала полуостров для хранения ядерного оружия. Эксперт рассказал Фокусу, какие страны находятся в наибольшей опасности для удара из Крыма.

"Мы видим, как тема Крыма занимает все больше пространства в информполе, освобождение полуострова превращается в важную цель, – говорит Фокусу эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. – Украинские эксперты аналитически-дипломатической среды очень долго, последние пять лет, насаждали идею о том, что Крым точно нужно возвращать Украине любой ценой, потому что Крым это огромная военная база, на которой, по всей вероятности, размещено российское ядерное оружие".

По словам Краева, минимум там базировались до 24 февраля основные запасы ракет "Калибр", обладающие способностью нести ядерный боезаряд.

"Ракеты "Калибр", которые находятся в Крыму, – это риск ядерного удара по Будапешту, Бухаресту, базам НАТО в Румынии, по всем черноморским государствам НАТО. Это риск для турецких военных баз, которые держат Босфор и Дарданелла. Это риск уничтожения Стамбула ядерным ударом. Российский Крым – это опасность для всего НАТО, максимальная опасность начала третьей мировой войны", – заключил он.

Напомним, американские медиа, ссылаясь на свои источники, сообщали, что во время неофициального телефонного разговора с экспертами госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что "попытки Украины вернуть оккупированный Крым станут для президента РФ "красной линией", которая может привести к более широкой реакции Москвы".

При этом он позже сказал: "Если мы ратифицируем захват земли другой страной и скажем: "Это нормально, вы можете зайти, унести ее силой и оставить ее", это откроет ящик Пандоры во всем мире для агрессоров, которые скажут: "Что ж, мы сделаем то же, и нам это сойдет с рук".