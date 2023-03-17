Російський Крим – це небезпека для всього НАТО, – експерт

Київ має повернути контроль над півостровом, оскільки звідти армія Росії може завдати ядерного удару по Румунії, Угорщині, Туреччині та іншим чорноморським державам Альянсу, заявив Фокусу експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Україна має повернути Крим, адже острів під контролем РФ становить ядерну небезпеку для світу: Росія використовувала півострів для зберігання ядерної зброї. Експерт розповів Фокусу, які країни знаходяться в найбільшій небезпеці для атаки з Криму.

"Ми бачимо як тема Криму займає все більше простору в інформполі, звільнення півострову перетворюється на важливу ціль, – говорить Фокусу експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. – Українські експерти аналітично-дипломатичного середовища дуже довго, останні п’ять років, насаджували ідею про те, що Крим точно треба повертати Україні будь-якою ціною, тому що Крим це величезна військова база, на якій, дуже ймовірно, розміщена російська ядерна зброя"

За його словами, як мінімум там базувались до 24 лютого основні запаси ракет "Калібр", які мають здатність нести ядерний боєзаряд.

"Ракети "Калібр", які розміщені в Криму, – це ризик ядерного удару по Будапешту, Бухаресту, базам НАТО у Румунії, по всім чорноморським державам НАТО. Це ризик для турецьких військових баз, які тримають Босфор та Дарданелли. Це ризик знищення Стамбулу ядерним ударом. Російський Крим – це небезпека для всього НАТО, максимальна небезпека початку третьої світової війни", — заключив він.

Нагадаємо, американські медіа, посилаючись на свої джерела повідомляли, що під час неофіційної телефонної розмови з експертами держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що "спроби України повернути окупований Крим стануть для президента РФ "червоною лінією", яка може призвести до більш широкої реакції Москви".

При цьому він пізніше сказав: "Якщо ми ратифікуємо захоплення землі іншою країною і скажемо: "Це нормально, ви можете зайти, забрати її силою та залишити її", це відкриє скриньку Пандори у всьому світі для агресорів, які скажуть: "Що ж, ми зробимо те саме, і нам це зійде з рук".