"Не чині опір": оккупанты повеселили украинских пограничников печатным посланием (фото)

На позиции украинских пограничников прилетел агитснаряд окупантов, где им предлагают на украинском языке с ошибками сдаться.

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Российские оккупанты на линии фронта пытаются убедить украинских защитников сложить оружие. Для этого используют агитснаряды с листовками. Один из таких прилетел на позицию украинских пограничников. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Пограничники получили послание о том, как правильно сдаваться в плен к ВС РФ, которое их очень повеселило. Оккупанты пытались написать его на украинском языке, но им не хватило грамотности.

Далее на языке оригинала.

"Від'єдшуй магазин, прибери зброю за спину. Познач себе тканиною червоною або білою. При несподіваної зустрічі не чині опір, ляг на землю", — говорится в листовке.

Украинские защитники отметили, что поражены такой "заботой" врага.

Под Бахмутом украинские пограничники "притормозили" россиян, пытавшихся продвинуться в окрестностях Бахмута. Они как раз принялись обустраивать новые позиции, когда к ним прилетели "презенты" от ВСУ. Благодаря аэроразведке ГНСУ и работе артиллеристов ВСУ плохие оккупанты стали "хорошими", а выжившие принялись мародерить у погибших товарищей.

В районе Временного Яра в Донецкой области группа спецназначения ДШВ ВСУ штурмовала позиции оккупантов. Командир группы, десантник с позывным "Харьков" во время боя получил ранение в голову, но продолжил бой и вышел из него победителем. Он бросил во вражеский блиндаж две гранаты и открыл огонь из стрелкового оружия.