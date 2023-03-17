"Не чині опір": окупанти повеселили українських прикордонників друкованим посланням (фото)

На позиції українських прикордонників прилетів агітснаряд окупантів, де їм пропонують українською мовою з помилками здатися.

Related video

Російські окупанти на лінії фронту намагаються переконати українських захисників скласти зброю. Для цього використовують агітснаряди з листівками. Один з таких прилетів на позицію українських прикордонників. Про це повідомляють у пресслужбі Державної прикордонної служби.

Прикордонники отримали послання про те, як правильно здаватися в полон до ЗС РФ, яке їх дуже повеселило. Окупанти намагалися написати його українською мовою, але їм забракло грамотності.

Далі мовою оригіналу.

"Від'єдшуй магазин, прибери зброю за спину. Познач себе тканиною червоною або білою. При несподіваної зустрічі не чині опір, ляг на землю", — йдеться в листівці.

Українські захисники зазначили, що вражені такою "турботою" ворога.

Під Бахмутом українські прикордонники "пригальмували" росіян, які намагалися просунутися на околицях Бахмута. Вони саме заходилися облаштовувати нові позиції, коли до них прилетіли "презенти" від ЗСУ. Завдяки аеророзвідці ДПСУ та роботі артилеристів ЗСУ погані окупанти стали "хорошими", а ті що вижили, заходилися мародерити у загиблих товаришів.

В районі Часового Яру на Донеччині група спецпризначення ДШВ ЗСУ штурмувала позиції окупантів. Командир групи, десантник з позивним "Харків" під час бою отримав поранення в голову, але продовжив бій і вийшов з нього переможцем. Він кинув у ворожий бліндаж дві гранати та відкрив вогонь зі стрілецької зброї".