Россия продолжит ракетный террор Украины, однако ее тактика провалилась, — ГУР

У России осталось мало высокоточного вооружения, а интервал между обстрелами увеличился. В то же время, у ВС РФ есть много устаревших снарядов, как ракеты С-300, что повышает угрозу для прифронтовых территорий.

Related video

Россия намерена продолжать тактику ракетного террора на территории Украины. Однако это уже коренным образом не повлияет на украинскую логистику и экономику. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона 18 марта.

По его словам, ракетный блицкриг России провалился с тех пор, как начался. Однако этот инструмент запугивания украинцев оккупанты продолжают использовать.

Юсов также отметил, что разведка наблюдает увеличение интервалов между массированными ракетными ударами по территории Украины. Представитель ГУР добавил, что высокоточного вооружения у россиян остается мало.

"Если раньше это были еженедельные массированные ракетные удары, то сейчас интервал может быть в 3-4 недели. Они используют "Шахеды", но уже по-другому и количественно, и по интервалам", — сказал он.

Андрей Юсов также заявил, что "Калибры", "Искандеры" и "Кинжалы" — не те ракеты, которыми "враг может позволить засыпать всю Украину". Однако устаревших снарядов, как ракеты С-300, у российской армии еще много. В ГУР говорят, что это повышает угрозу для прифронтовых территорий.

"Но в целом эта тактика ракетного террора уже потерпела поражение. Украина пережила зиму, энергетическая система выстояла и сегодня коренным образом повлиять на украинскую экономику, логистику враг уже не сможет", — добавил представитель разведки.

Напомним, 18 марта в ОК "Юг" предупредили, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине после запуска БПЛА Shahed. В командовании отметили, что ночные запуски дронов позволили ВС РФ проверить защиту Украины на прочность, готовясь к запуску ракет "Калибр" или другого высокоточного оружия.

17 марта глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш рассказал, что российские войска совершают массированные обстрелы Авдеевки Донецкой области. Общее количество ракетных ударов по населенному пункту за сутки может достигать 10-12.