Росія продовжить ракетний терор України, однак її тактика провалилася, — ГУР

У Росії залишилося мало високоточного озброєння, а інтервал між обстрілами збільшився. У той же час у ЗС РФ є багато застарілих снарядів, як ракети С-300, що підвищує загрозу для прифронтових територій.

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Росія має намір продовжувати тактику ракетного терору на території України. Однак це вже докорінно не вплине на українську логістику й економіку. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону 18 березня.

За його словами, ракетний бліцкриг Росії провалився з того часу, як почався. Однак цей інструмент залякування українців окупанти продовжують використовувати.

Юсов також зазначив, що розвідка спостерігає збільшення інтервалів між масованими ракетними ударами по території України. Представник ГУР додав, що високоточного озброєння у росіян залишається мало.

"Якщо раніше це були щотижневі масовані ракетні удари, то зараз інтервал може бути 3-4 тижні. Вони використовують "Шахіди", але вже інакше й кількісно, й за інтервалами", — сказав він.

Андрій Юсов також заявив, що "Калібри", "Іскандери" та "Кинджали" — не ті ракети, якими "ворог може дозволити засипати всю Україну". Проте застарілих снарядів, як ракети С-300, російська армія ще має багато. У ГУР кажуть, що це підвищує загрозу для прифронтових територій.

"Але загалом ця тактика ракетного терору вже зазнала поразки. Україна пережила зиму, енергетична система вистояла і сьогодні докорінно вплинути на українську економіку, логістику ворог уже не зможе", — додав представник розвідки.

Нагадаємо, 18 березня в ОК "Південь" попередили, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні після запуску БПЛА Shahed. У командуванні зазначили, що нічні запуски дронів дозволили ЗС РФ перевірити захист України на міцність, готуючись до запуску ракет "Калібр" або іншої високоточної зброї.

17 березня голова Авдіївської ВЦА Віталій Барабаш розповів, що російські війська здійснюють масовані обстріли Авдіївки Донецької області. Загальна кількість ракетних ударів по населеному пункту за добу може сягати 10-12.