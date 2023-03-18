"Проявление горячего патриотизма". Пхеньян за сутки собрал 800-тысячную армию для войны с Америкой

Сообщение о готовности к масштабной мобилизации в Северной Корее называют ответом на совместные военные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи. Днем раньше Пхеньян запустил в море межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17".

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Северная Корея утверждает, что около 800 000 ее граждан вызвались вступить армию для борьбы против Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на государственную газету Северной Кореи Rodong Sinmun.

По информации СМИ, 17 марта около 800 000 студентов и рабочих по всей стране выразили желание поступить на военную службу — впервые или повторно — чтобы противостоять Соединенным Штатам.

"Растущий энтузиазм молодых людей, их желание идти в армию — это демонстрация непоколебимой воли молодого поколения к беспощадному истреблению маньяков войны, делающих последние попытки уничтожить нашу драгоценную социалистическую страну и осуществить великое дело национального воссоединения. Это явное проявление их горячего патриотизма", — указывается на страницах северокорейского издания.

Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э осматривает пусковые установки для ракет KN-23

Что заставило Пхеньян начать мобилизацию

По информации издания, заявление от Пхеньяна о мобилизации 800 тысяч армейцев прозвучало после того, как южнокорейские и американские военные 13 марта начали масштабные 11-дневные совместные учения "Щит свободы 23" для противодействия растущим угрозам со стороны Севера.

Северная Корея в ответ на военные учения США и Южной Кореи 16 марта запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17". Ракету запустили в море между Корейским полуостровом и Японией в четверг, за несколько часов до того, как президент Южной Кореи вылетел в Токио на саммит, на котором обсуждались способы противодействия Северу, обладающему ядерным оружием.

Запуск со стороны Северной Кореи осудили правительства в Вашингтоне, Сеуле и Токио, поскольку баллистические ракеты КНДР запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН. В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын обвинил США и Южную Корею в усилении напряженности в связи с военными учениями.

Напомним, еще 18 февраля Северная Корея угрожала предпринять "беспрецедентно" решительные действия против Южной Кореи и США, которые только объявляли о планах провести совместные военные учения.

В январе 2023 года Фокус писал о том, что по оценке западных экспертов запас ядерных боеголовок Северной Кореи оценивается в количестве от 15 до 60 штук.