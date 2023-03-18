"Прояв гарячого патріотизму". Пхеньян за добу зібрав 800-тисячну армію для війни з Америкою

Повідомлення про готовність до масштабної мобілізації у Північній Кореї називають відповіддю на спільні військові навчання Сполучених Штатів і Південної Кореї. На день раніше Пхеньян запустив у море міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-17".

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Північна Корея стверджує, що майже 800 000 її громадян зголосилися вступити армію для боротьби проти Сполучених Штатів. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на державну газету Північної Кореї Rodong Sinmun.

За інформацією ЗМІ, 17 березня приблизно 800 000 студентів і робітників по всій країні проявили бажання вступити на військову службу — вперше чи повторно — щоб протистояти Сполученим Штатам.

"Підвищений ентузіазм молодих людей, їх бажання іти в армію — це демонстрація непохитної волі молодого покоління до нещадного винищення маніяків війни, які роблять останні спроби знищити нашу дорогоцінну соціалістичну країну та здійснити велику справу національного возз'єднання. Це очевидний прояв їх гарячого патріотизму", — вказується на сторінках північнокорейського видання.

Кім Чен Ин з дочкою Кім Чжу Е оглядає пускові установки для ракет KN-23

Що змусило Пхеньян розпочати мобілізацію

За інформацією видання, заява від Пхеньяна про мобілізацію 800 тисяч армійців прозвучала після того, як південнокорейські й американські військові 13 березня розпочали масштабні 11-денні спільні навчання "Щит свободи 23" для протидії загрозам із боку Півночі.

Північна Корея у відповідь на військові навчання США та Південної Кореї 16 березня запустила міжконтинентальну балістичну ракету Хвасон-17. Ракету запустили в море між Корейським півостровом і Японією в четвер, за кілька годин до того, як президент Південної Кореї вилетів у Токіо на саміт, на якому обговорювалися способи протидії Півночі, яка має ядерну зброю.

Запуск із боку Північної Кореї засудили уряди у Вашингтоні, Сеулі та Токіо, оскільки балістичні ракети КНДР заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН. Зі свого боку, лідер КНДР Кім Чен Ин звинуватив США та Південну Корею у посиленні напруженості у зв'язку з військовими навчаннями.

Нагадаємо, ще 18 лютого Північна Корея погрожувала вжити "безпрецедентно" рішучих дій проти Південної Кореї та США, які лише оголошували про плани провести спільні військові навчання.

У січні 2023 Фокус писав про те, що за оцінкою західних експертів запас ядерних боєголовок Північної Кореї оцінюється в кількості від 15 до 60 штук.