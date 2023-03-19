В ЕС недостаточно сырья для обеспечения Украины боеприпасами, — FT

По информации журналистов, в странах ЕС наблюдается нехватка пороха, пластита и тротила. Из-за чего быстро увеличить производство снарядов для артиллерийских систем не получится даже при должном финансировании.

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В странах ЕС недостает сырья, чтобы можно было производить взрывчатку в должных объемах и обеспечивать боеприпасами ВСУ. Об этом сообщает Financial Times.

По информации журналистов, которые ссылаются на данные правительственных источников и представителей оружейных компаний, в странах ЕС наблюдается нехватка пороха, пластита и тротила. По этой причине быстро увеличить производство снарядов для артиллерийских систем не получится даже при достаточном финансировании.

Масштабное вторжение российских войск в Украину выявило недостаток производственных мощностей оборонных заводов в Европе. Сложившееся положение объясняется тем, что на протяжении нескольких десятилетий сфера обороны финансировалась недостаточно.

Представитель Германии сообщил, что оборонная промышленность ЕС не может запустить масштабное военное производство, что требуется в военное время.

Представитель Чехии сказал, что дефицит сырья не позволяет расширить производство артиллерийских снарядов в сжатые сроки, а на развертывание необходимых объемов производства пороха уйдет порядка трех лет.

Боец ВСУ с боеприпасом

Испанские оружейники указывают на то, что в странах ЕС мало оборонных заводов, к тому же они загружены неполностью. По этой причине ЕС стоит как вариант рассмотреть производство в таких странах, как Индия или Южная Корея.

Более того, из-за высокого спроса в среднем на 20% выросла и цена снарядов. Производство отдельной единицы сейчас оценивается примерно в 850 евро, что на 20% выше, чем это было до начала открытого вторжения в Украину.

Напомним, что, по данным Politico, НАТО пытается ускорить переброску военной техники и личного состава к границам РФ. Сообщается о группировке войск порядка 300 тысяч военнослужащих. Однако для реализации этой задачи необходимо участие всех стран Альянса.

Ранее Фокус сообщал, что РФ активизирует своих агентов в Бельгии и Франции, которые должны помешать передаче Украине истребителей. По данным журналистов, спецслужбы РФ планируют организовать сразу три антиукраинские акции в Париже, Тулузе и Брюсселе.