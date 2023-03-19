У ЄС недостатньо сировини для забезпечення України боєприпасами, — FT

За інформацією журналістів, у країнах ЄС спостерігається нестача пороху, пластиту й тротилу. Через це швидко збільшити виробництво снарядів для артилерійських систем не вийде навіть за належного фінансування.

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У країнах ЄС бракує сировини, щоб можна було виробляти вибухівку в належних обсягах і забезпечувати боєприпасами ЗСУ. Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією журналістів, які посилаються на дані урядових джерел і представників збройових компаній, у країнах ЄС спостерігається нестача пороху, пластиту й тротилу. Тому швидко збільшити виробництво снарядів для артилерійських систем не вийде навіть за достатнього фінансування.

Масштабне вторгнення російських військ в Україну виявило нестачу виробничих потужностей оборонних заводів у Європі. Такий стан справ пояснюється тим, що протягом кількох десятиліть сфера оборони фінансувалася недостатньо.

Представник Німеччини повідомив, що оборонна промисловість ЄС не може запустити масштабне військове виробництво, яке потрібне у воєнний час.

Представник Чехії сказав, що дефіцит сировини не дозволяє розширити виробництво артилерійських снарядів у стислий строк, а на розгортання необхідних обсягів виробництва пороху піде близько трьох років.

Боєць ЗСУ з боєприпасом

Іспанські зброярі вказують на те, що в країнах ЄС мало оборонних заводів, до того ж вони завантажені неповністю. З цієї причини ЄС варто як варіант розглянути виробництво таких країн як Індія або Південна Корея.

Крім того, через високий попит у середньому на 20% зросла ціна снарядів. Виробництво окремої одиниці зараз оцінюється приблизно у 850 євро, що на 20% вище, ніж це було на початок відкритого вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що, за даними Politico, НАТО намагається прискорити перекидання військової техніки й особового складу до кордонів РФ. Повідомляється про угруповання військ близько 300 тисяч військовослужбовців. Однак для реалізації цього завдання потрібна участь усіх країн Альянсу.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ активізує своїх агентів у Бельгії та Франції, які мають перешкодити передачі Україні винищувачів. За даними журналістів, спецслужби РФ планують організувати одразу три антиукраїнські акції в Парижі, Тулузі та Брюсселі.