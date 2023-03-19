РФ активизирует агентов в Бельгии и Франции, чтобы помешать передаче Украине самолетов, — СМИ

Согласно информации журналистов, спецслужбы Кремля планируют поддержать проведение сразу трех антиукраинских акций в следующих городах: Париже, Тулузе и Брюсселе.

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В Кремле активизируют своих агентов для проведения антиукраинских акций в Бельгии и Франции. Об этом сообщает польское издание Nowiny Polskie.

"Для провокации массовых прокремлевских протестов российская пропаганда будет использовать записи демонстраций против пенсионной реформы, которые продолжаются во Франции, а организаторы антиукраинских акций постараются собрать своих немногочисленных "сторонников" у эпицентров антигосударственной деятельности", — говорится в сообщении.

В настоящее время известно, что подобные акции запланированы в Париже, Тулузе и Брюсселе. Протесты станут ответом на решение Польши передать Украине первые 4 истребителя МиГ-29.

В частности, сообщается о том, что бывший соратник экс-кандидатки в президенты Франции Марин Ле Пен Флориан Филиппо в сети призвал организовать в Париже митинг против такого решения, аргументируя это тем, что Польша втягивает в войну Евросоюз и НАТО. Месяц назад он уже организовывал подобный митинг во французской столице под лозунгами "Нет третьей мировой войны!", "Выход из НАТО" и "Нет поставке оружия в Украину". На своих страницах в соцсети Филиппо активно продвигает российские нарративы и открыто называет украинцев "нацистами".

Одним из организаторов антиукраинских акций в Тулузе стала руководитель организации "Русофоны", 39-летняя гражданка Франции и России Анна Новикова.

Участники антиукраинских акций также потребуют от политиков Европы и Франции отменить введенные против РФ санкции.

16 марта президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине первых истребителей. По его словам, самолеты до сих пор эксплуатируются в системе противовоздушной обороны Польши, но решение о передаче Украине МиГ-29 уже принято.

Напомним, 14 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина получит истребители МиГ-29 в ближайшие месяцы.