РФ активізує агентів у Бельгії та Франції, щоб завадити передаванню Україні літаків, - ЗМІ

Згідно з інформацією журналістів, спецслужби Кремля планують підтримати проведення одразу трьох антиукраїнських акцій в наступних містах: Парижі, Тулузі та Брюсселі.

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У Кремлі активізують своїх агентів для проведення антиукраїнських акцій у Бельгії та Франції. Про це повідомляє польське видання Nowiny Polskie.

"Для провокації масових прокремлівських протестів російська пропаганда використовуватиме записи демонстрацій проти пенсійної реформи, які тривають у Франції, а організатори антиукраїнських акцій намагатимуться зібрати своїх нечисленних "прихильників" біля епіцентрів антидержавної діяльності", — йдеться в повідомленні.

На цей момент відомо, що подібні акції заплановані у Парижі, Тулузі та Брюсселі. Протести стануть відповіддю на рішення Польщі передати Україні перші 4 винищувачі МіГ-29.

Зокрема, повідомляється про те, що колишній соратник екскандидатки в президентки Франції Марін Ле Пен Флоріан Філіппо у мережі закликав організувати в Парижі мітинг проти такого рішення, аргументуючи це тим, що Польща втягує у війну Євросоюз та НАТО. Місяць тому він вже організовував подібний мітинг у французькій столиці під гаслами "Ні третій світовій війні!", "Вихід з НАТО" та "Ні постачанню зброї в Україну". На своїх сторінках у соцмережі Філіппо активно просуває російські наративи і відкрито називає українців "нацистами".

Одним із організаторів антиукраїнських акцій у Тулузі стала керівниця організації "Русофони", 39-річна громадянка Франції та Росії Ганна Новікова.

Учасники антиукраїнських акцій також вимагатимуть від політиків Європи та Франції скасувати запроваджені проти РФ санкції.

16 березня президент Польщі Анджей Дуда анонсував передавання Україні перших винищувачів. За його словами, літаки досі експлуатуються у системі протиповітряної оборони Польщі, але рішення про передавання Україні МіГ-29 вже ухвалено.

Нагадаємо, 14 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Україна отримає винищувачі МіГ-29 впродовж найближчих місяців.