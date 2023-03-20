РФ продолжит массированно обстреливать Украину: в Генштабе назвали ключевые цели оккупантов

По словам Командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева, российские войска не отказались от стратегии спровоцировать гуманитарную катастрофу, и могут осуществлять удары по местам размещения западного вооружения и сосредоточения украинских сил.

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Россия намерена продолжать наносить ракетные удары по украинской энергетике, транспортной инфраструктуре и центрам принятия решений. Об этом сказал Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью изданию "РБК-Украина" 20 марта.

По его словам, силы и средства разведки Украины пытаются постоянно отслеживать намерения оккупантов, а для защиты страны принимаются все превентивные меры.

Представитель командования рассказал, что основная цель России при нанесении ракетных ударов — создать гуманитарную катастрофу в Украине путем уничтожения объектов критической инфраструктуры в крупных городах.

"Их основная цель — это энергетические объекты Украины. Например, один из таких приемов — это нанесение комбинированных ударов по нескольким направлениям различными средствами поражения, включая Х-31П, Х-59, Х-22 и "Кинжалы". Таким образом враг усложняет работу нашей ПВО — эти воздушные цели имеют разные характеристики и характер полета", — сказал он.

Отдельными целями Москвы являются военные объекты. Наев отметил, что армия РФ может бить ракетами в места размещения образцов вооружения и военной техники от стран Запада, а также в районы сосредоточения ВСУ.

По словам генерал-лейтенанта, за время нанесения массированных ударов по энергетике Россия выпустила 700 крылатых ракет и 500 беспилотников. Сергей Наев сообщил, что в основном оккупанты активно применяли ракеты морского и воздушного базирования, в результате чего теперь они в дефиците. При этом тактика Москвы не принесла ожидаемых результатов.

Напомним, 18 марта представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Россия продолжит наносить массированные ракетные атаки по Украине. Он отметил, что у РФ осталось мало высокоточного вооружения, а интервал между обстрелами увеличился. Однако прифронтовым городам грозят удары снарядами С-300.

16 марта в Воздушных силах ВСУ перечислили российские ракеты, которые не могут перехватить. На данный момент С-300, "Искандеры", Х-22 и другие ракеты не поддаются перехвату имеющимися ЗРК.