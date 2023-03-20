Выполнял задания Кремля: "главу Бердянска" Сауленко осудили на 15 лет

Сотрудники ведомства предпринимают все возможное, чтоб Александр Сауленко понес назначенное судом наказание.

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Главу оккупационной администрации Бердянска Александра Сауленко суд признал виновным и избрал ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации следствия, Сауленко еще до начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину возглавлял местный центр запрещенной партии "Союз левых сил" и публично выражал свои пророссийские взгляды.

После того, как город захватили российские оккупанты, Сауленко одним из первых поддержал российских военных и предложил им свою помощь.

Сауленко входил в окружение пособника ВС РФ Владимира Сальдо и вскоре был назначен руководителем оккупационной администрации в регионе.

На этой "должности" он выполнял задачи Кремля по "передаче" местных предприятий владельцам российских монополий и переводу экономики города под нужды страны-агрессора.

Также коллаборант активно участвовал в организации фейкового референдума на территории Бердянского района.

Кроме того, Александр Сауленко публично подписал так называемый "договор о сотрудничестве с правительством Тверской области".

На основании результатов досудебного расследования суд признал Сауленко государственным изменником и коллаборантом. По решению судей он должен провести в местах лишения свободы 15 лет.

Заметим, что по состоянию на сегодня Сауленко пребывает на оккупированной части юга Украины. Поэтому сейчас продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления перед Украиной.

Напомним, 20 марта СБУ арестовала имущество экс-начальника охраны Виктора Януковича. Арест был наложен на недвижимость в Киеве и земельные участки в Ялте и Ивано-Франковской области, принадлежащие экс-охраннику беглого президента.

Также мы информировали о том, что партизаны в Новой Каховке подорвали замглавы оккупационной "администрации". Как сообщили представители подпольной организации, коллаборанта ликвидировали возле местного кафе рядом с его машиной. Мирные жители не пострадали.