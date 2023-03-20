Виконував завдання Кремля: "главу Бердянська" Сауленка засудили до 15 років

Співробітники відомства роблять усе можливе, щоби Олександр Сауленко поніс призначене судом покарання.

Related video

Голову окупаційної адміністрації Бердянська Олександра Сауленка суд визнав винним і обрав йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією слідства, Сауленко ще до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну очолював місцевий центр забороненої партії "Союз лівих сил" і публічно висловлював свої проросійські погляди.

Після того, як місто захопили російські окупанти, Сауленко одним із перших підтримав російських військових і запропонував їм свою допомогу.

Сауленко входив до оточення посібника ЗС РФ Володимира Сальдо й незабаром був призначений керівником окупаційної адміністрації в регіоні.

На цій "посаді" він виконував завдання Кремля щодо "передачі" місцевих підприємств власникам російських монополій і переведення економіки міста під потреби країни-агресора.

Також колаборант брав активну участь в організації фейкового референдуму на території Бердянського району.

Крім того, Олександр Сауленко публічно підписав так званий "договір про співпрацю з урядом Тверської області".

На підставі результатів досудового розслідування суд визнав Сауленка державним зрадником і колаборантом. За рішенням суддів він має провести в місцях позбавлення волі 15 років.

Зауважимо, що станом на сьогодні Сауленко перебуває на окупованій частині півдня України. Тому зараз тривають комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності за злочини перед Україною.

Нагадаємо, 20 березня СБУ заарештувала майно ексначальника охорони Віктора Януковича. Арешт був накладений на нерухомість у Києві та земельні ділянки в Ялті й Івано-Франківській області, що належать ексохоронцю президента.

Також ми інформували про те, що партизани в Новій Каховці підірвали заступника голови окупаційної "адміністрації". Як повідомили представники підпільної організації, колаборанта ліквідували біля місцевого кафе поряд із його машиною. Мирні мешканці не постраждали.