"Развиваем наступление": в ВСУ подтвердили штурм вражеских позиций под Запорожьем

По словам спикера Сил обороны Алексея Дмитрашковского, украинские бойцы сейчас занимают более выгодные позиции и выравнивают линию обороны перед началом контрнаступления.

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Украинские бойцы развивают контрнаступательные действия на Запорожском направлении, пытаясь занять более выгодные позиции. И хотя о полномасштабном штурме ВСУ обороны противника говорить еще рано, однако украинские защитники предприняли штурм одной из позиций россиян. Об этом в интервью "Эспрессо" заявил 19 марта руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"На Запорожском направлении были не штурмовые действия, а была борьба за более выгодные позиции", — уточнил спикер.

По его словам, украинские защитники понемногу готовятся к контрнаступлению, выравнивая линию обороны и занимая выгодные участки фронта. Тем временем противник оказывает сопротивление, хотя оборонительные позиции оккупанты будут занимать недолго.

"Несмотря на те окопы, которые они накопали, фортификационные сооружения — это скоро им не понадобится", — отметил Дмитрашковский.

Ситуация на Запорожском фронте

По информации Генштаба ВСУ, на Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. В частности совершает обстрелы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.

Между тем противник несет большие потери — захватчики обустраивают все больше новых госпиталей вдоль линии фронта. В частности, в населенном пункте Розовка, который расположен на временно оккупированной территории Запорожской области, такой госпиталь российские военные обустроили в здании местной больницы, куда за минувшие сутки были доставлены около 50 тяжелораненых солдат ВС РФ.

Такое же заведение только в здании местной школы было обустроено в поселке Высокое.

"Туда, в течение 19 марта было завезено большое количество тяжелораненых. Для этого враг использовал 4 медицинских грузовика на базе автомобиля КАМАЗ", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли жилой дом в Васильевском районе города Каменское Запорожской области. По данным администрации региона, противник вел огонь из реактивной системы залпового огня "Град", в результате чего погибли три человека.